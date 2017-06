Wisser-Schule hatte die meisten Starter

vergrößern 1 von 1 Foto: dha 1 von 1

Die größte Teilnehmergruppe unter den rund 500 Startern beim Rosenstadt-Triathlon kam von der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule. Sie stellte gleich vier Schüler-, zwei Lehrerstaffeln und mit Johann Kopischke zusätzlich einen Einzelstarter im Volks- und Schnupper-Triathlon. Seit drei Jahren nehmen die Wisser-Schüler regelmäßig Triathlon teil, aber so viele Starter wie in diesem Jahr waren noch nie dabei. Die Idee hatte seinerzeit Kirsten Lux. „Mit gemeinsamen Teilnahmen an solchen Veranstaltungen lernt man sich noch besser kennen. Wir wollen so die Kinder für den Sport begeistern“, erklärte Christian Lux. Gemeinsam mit Benjamin Groß und Ulrich Buchen nahm er am Staffelwettbewerb teil und holte als Läufer den zweiten Platz für sein Team heraus. Das Trio ließ so die Lehrerinnen-Staffel mit Majbritt Behl, Martha Siebrecht und Frederike Path hinter sich. Im Ziel freuten sich alle gemeinsam.



von Harald Klipp

erstellt am 19.Jun.2017 | 00:33 Uhr