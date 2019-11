Wisser Schüler reden mit, wenn es um die Zukunft geht

Avatar_shz von oha

24. November 2019, 18:00 Uhr

Eutin | „Jetzt bist du dran! Red mit, wenn’s um dein morgen geht“ hieß das Motto einer Jugendkonferenz des Christlichen Jugenddorfer (CJD), die Anfang November fünf Tage lang in Jülich stattfand. Und den 300 Teilnehmern aus ganz Deutschland waren Smilla Harms, Jana Krüger, Denisa Romonti, Taami Stoffer, Tim Jungfer und Florian Ritter aus der Wilhelm-Wisser-Schule. In Arbeitsgruppen wurde über 14 Themen wie Umweltschutz, Digitalisierung oder Chancengleichheit gesprochen.

„Schade, dass die Tage so schnell vergangen sind. Hier mitzuarbeiten war echt spannend. Wir haben nicht nur geredet, sondern konnten auch praktische Dinge herstellen“, berichtete Smilla am letzten Tag. Tim Jungfer zählte auf: „Wir haben zum Beispiel Vogelfutterspender für den Garten gebastelt, vegane Mayonnaise und Gesichtscreme hergestellt. Man glaubt gar nicht, was in den gekauften Produkten manchmal an unnötigen Inhaltsstoffen drin ist!“

Jana Krüger fand die Aktion „Kippensammeln in Jülich“ am sinnvollsten. In nur einer Stunde wurden rund 75.000 Zigarettenkippen aufgeklaubt. „Eine Kippe vergiftet schon 40 Liter Grundwasser. Das muss man sich mal vorstellen,“ stellte Jana beeindruckt fest.

„Diese Aktion holen wir auch nach Eutin“, versprach Kirsten Lux, die als begleitende Lehrkraft mitgereist war. Die Sozialpädagogin der Hauptstelle der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule, Heike Junge, freut sich, dass diese Abordnung den Weg zu einer CJD-Veranstaltung gefunden hat. „Das CJD veranstaltet regelmäßig Veranstaltungen, die Jugendlichen aus ganz Deutschland die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen und Dinge in Bewegung zu setzen. Es wurde Zeit, dass wir auch dabei sind und mitreden, wenn es um unsere Zukunft geht.“

Die Gustav-Jürgensen-Stiftung und der Schulverein der WWS hätten mit ihrer finanziellen Unterstützung die Reise nach Jülich ermöglicht, betonte Kirsten Lux. Und als handfeste Erinnerung kamen die Wisser-Schüler mit einem T-Shirt zurück, das ihnen den Einsatz bescheinigt, „die Welt zu verändern“.