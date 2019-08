Neustadt/Niendorf : Wissenschaft zum Anfassen

Forschungsschiff ab morgen im Niendorfer Hafen, Info-Truck des Bundesforschungsministeriums ab 14. August in Neustadt.

von Alexander Steenbeck

07. August 2019, 15:39 Uhr

Niendorf/Neustadt | Wissenschaft zum Anfassen gibt es gleich im Doppelpack in den kommenden Tagen an der Lübecker Bucht: Vom 9. bis 14. August macht das Forschungs- und Medienschiff „Aldebaran“ im Niendorfer Hafen, der Inno-Truck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 14. bis 17. August am Hafen in Neustadt Station.

Schwimmendes Labor

Die „Aldebaran“ ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und der Deutschen Meeresstiftung. Mit einem schwimmenden Labor, Workshops, Vorträgen und interaktiven Exponaten zum Thema Meeres- und Umweltschutz sind Interessierte – insbesondere Kinder und Jugendliche – zu Aktionstagen nach Niendorf eingeladen.

An Bord des gelben Forschungsschiffs, das seit über 25 Jahren für den Umweltschutz im Einsatz ist, können die Besucher entdecken, wie auf dem 14 Meter langen Schiff jeder Zentimeter genutzt wird, um Forschungsexpeditionen auf kleinstem Raum möglich zu machen.

Initiiert wurde das Projekt von dem Ehepaar Riemann vom Café Strandvilla am Hafen. Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) und die Gemeinde Timmendorfer Strand unterstützen das Projekt ebenfalls. So finden einige der Veranstaltungen in der am Hafen gelegenen Fischerei- und Hafen-Information statt.

Im Info-Angebot sind unter anderem Mitmach-Workshops rund ums Thema Plastikmüll im Meer – vom 9. bis 14. August jeweils ab 10 Uhr im Zwei-Stunden-Rhythmus, 12 und 14 Uhr im Informationszentrum Fischerei und Hafen, Im Hafen 4+5. Gemeinsam soll überlegt werden, was jeder Einzelne tun kann, um unsere Gewässer zu schützen.

Wer nur mal gucken möchte: Die Crew der „Aldebaran“ lädt ein zum „Open Ship“ am 10. und 11. August von 15 bis 18 Uhr, am 12. und 14. August von 14 bis 16 Uhr sowie am 13. August von 14 bis 18 Uhr.

Außerdem stehen Vorträge auf dem Programm – so berichtet André Wiersig, Extremschwimmer und Botschafter der Deutschen Meeresstiftung, am 9. August um 16 Uhr am Freistrand von seinen Erfahrungen unter dem Titel „Nachts allein im Ozean“.

Dr. Walter Hemmerling, Vorstand der Deutschen Meeresstiftung Schleswig-Holstein, referiert zum Thema „Wildes Schleswig-Holstein – 40 Jahre Stiftungsland“ am 11. August um 16 Uhr im Info-Zentrum.

Frank Schweikert, Vorstand der Deutschen Meeresstiftung und Biologe, geht am 13. August um 16 Uhr am Freistrand der Frage „Plastik im Meer – Warum vermüllen wir unsere Ozeane?“ nach.

Wissen auf zwei Etagen

Während die „Aldebaran“ in Niendorf wieder ablegt, macht in Neustadt der Inno-Truck am Hafen Station und zeigt Technik und Ideen für morgen. Im Inneren des doppelstöckigen Forschungstrucks erwartet Besucher vom 14. bis 17. August eine interaktive Ausstellung rund um neueste Innovationen und Zukunftstechnologien. Die begleitenden Wissenschaftler bieten multimediale Führungen an und zeigen vor allem Jugendlichen mit rund 80 Technik-Exponaten und kleinen Experimenten, was sie in Mint-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) erreichen können. Auf zwei Stockwerken und rund 100 qm Ausstellungsfläche bietet sich eine multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten.

Als Höhepunkt gilt die die Sonderausstellung im Obergeschoss des Inno-Trucks. Hier werde deutlich, was Künstliche Intelligenz heute bereits leisten kann, welche Technologie sich hinter diesem Begriff verbirgt und wo Forscher die größten Chancen aber auch mögliche Risiken sehen. „Die Ausstellung im InnoTruck zeigt anschaulich, welche Rolle naturwissenschaftlich-technische Entwicklungen in unserem Alltag spielen und warum sie für künftigen Wohlstand und Lebensqualität wichtig sind“, teilte das federführende Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit, die ihren Info-Lkw als „Innovationsbotschafter“ bezeichnet. Sein Stellplatz ist die Hafenwestseite beim Parkplatz Hafen P2.

Wie bei der „Aldebaran“ gibt es auch beim Inno-Truck offene Türen – sprich die mobile Ausstellung ist für Interessierte geöffnet. Im Rahmen individueller oder digital geführter Ausstellungsrundgänge und im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. Tobias Schwalbe und Dr. Dominik Klinkenbuß soll deutlich werden, wie moderne Technologien erforscht und schließlich in Produkten und Dienstleistungen angewandt werden. Der ist zu folgenden Zeiten frei zugänglich: am 14. und 15. August von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, am 16. August von 8.30 bis 11.45 Uhr und 13.45 bis 17.30 Uhr sowie am 17. August von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr.

Der Eintritt ist bei beiden Wissensbotschaftern frei.