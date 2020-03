Eutin : Wirtschaftstour: Behnk zu Gast bei einem „Hidden Champion“

Bürgermeister informierte sich bei Thies Hahn Innovative Energiesysteme GmbH über die Samrt-Home-Idee.

06. März 2020, 14:56 Uhr

Eutin | Heizung, Sanitär und Elektro, dazu innovative Steuerungstechnik und nachhaltige Bauprojekte in der Region – Thies Hahn sticht aus der Masse der Handwerksbetriebe heraus. Für Eutins Bürgermeister Carsten Behnk ist das Unternehmen ein „Hidden Champion“, also ein vielen unbekannter Marktführer. „Spannend: Handwerk ist das Rückgrat, aber hier gibt es dazu viele moderne Innovationen“, sagte Behnk, der im Rahmen seiner Wirtschaftstour am Freitag bei der Thies Hahn Innovative Energiesysteme GmbH Station in der Max-Planck-Straße 5 machte.

Gegründet im Mai 1998 hat der Betrieb – seit 2013 ist er eine GmbH – heute 35 Mitarbeiter. Die Geschäftsführer Thies Hahn und Dirk Jaetzel sowie der Kaufmännische Leiter Marius Winkler gaben Behnk Einblick in die laufenden Projekte und die selbstentwickelte Sensortechnik. Damit ist es möglich, nicht nur Heizung und Klimatechnik in Wohnungen und Häusern zu steuern, sondern auch effizienter zu machen. Und das vielfach per Tastendruck am Handy. Die Smart-Home-Idee hält eben auch hier Einzug. Und gerade in diesem Punkt konnte Behnk anknüpfen – denn Stadt und Stadtwerke haben vor rund einem Monat ein Projekt zur digitalen Vernetzung vorgestellt – das „Smart Region Lab Eutin“. Wie bei dieser Idee geht es auch bei der selbstentwickelten Sensor- und Steuerungstechnik von Hahn nicht um Überwachung im negativen Sinn, sondern um den Blick auf Energieeffizienz und Klimaschutz. „Energieeinsparung geht uns alle an – vom Mieter bis zur Kommune“, sagte Hahn.

Die GmbH ist der einzige Handwerksbetrieb bundesweit, der deshalb ins Bundesförderprogramm „Einsparzähler“ aufgenommen wurde. Der Betrieb ist im zweiten der fünf Förderjahre mit dem Ziel, in vorhandenen Gebäuden CO2 einzusparen. „Das Einsparpotenzial wird durch Regeltechnik erreicht“, sagte Jaetzel.

Thies Hahn hat deshalb die beiden Untergesellschaften „Mehrwert-Energie“ und „Pro Green“ gegründet. Bei letzterer entstehen eigene Immobilienprojekte wie aktuell in Kreutzfeld. In den drei Häusern steckt viel Know-How: So gibt es einen zentralen Energieraum für alle Nutzer – sprich eine Heizung für alle. Gesteuert und kontrolliert wird diese über Sensoren aus dem Hause Thies. Gemessen werden dazu Feuchtigkeit und Wärme in den Räumen plus Lichtwünsche. Alles ist steuerbar sogar per Handy. „Wir zeigen dabei auch Energiesparmöglichkeiten auf“, sagte Hahn. Vielfach müsse nicht einmal die bestehende Technik ausgetauscht zu werden; bei Heizungsanlagen genüge oft eine neue Steuereinheit. Und die Sensoren arbeiten per Funksignal – ein Verlegen von Kabeln sei meist nicht nötig, so Jaetzel.

Modern umgebaut hat das Eutiner Unternehmen bereits die Haustechnik in Objekten wie den „Immenhof“ (Gut Rothensande) oder auch den Ostseeferienhof Bendfeldt. Bei letzterem ist Eigentümer Bauer Martin jetzt „sein eigener Strom- und Wärmelieferant“, sagte Jaetzel.

„Ich find’s einfach toll. Es ist vom Ende her gedacht – einfach und verständlich“, sagte Behnk, der mit dem Besuch bei Hahn seine Tour durch besondere Unternehmen in der Stadt fortsetzte. Im vergangenen Jahr hatte der Verwaltungschef bereits die Eutiner Betriebe Stöckel, Timber-Tec, Thomas Voigt Dentaltechnik, Bau- und Umwelt Tec Reinhardt, Cobobes und das St.-Elisabeth-Krankenhaus besucht (wir berichteten). Weitere Betriebe sollen folgen.