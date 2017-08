Wird Rosengarten vor Markt saniert?

Die Reihenfolge der Stadtsanierung in Eutin steht derzeit auf dem Prüfstand. Der Grund: Die Vorbereitungen und Planungen für den Marktplatz, dessen komplette Umgestaltung ab nächsten Herbst geplant war, braucht mehr Zeit.

Bisher sollte nach der Peterstraße, die schätzungsweise im Sommer 2018 fertiggestellt wird, der Marktplatz, danach die Königstraße und dann die Straße Am Rosengarten saniert werden. Nun hat die Stadt aber prüfen lassen, ob die Straße Am Rosengarten nicht vorgezogen werden könnte. Das Ergebnis der Verwaltung lautet: „Ja, es geht.“ Und nicht nur das: Auch die Städtischen Betriebe Eutin (SBE) erklärten, dass sie das Vorziehen des Rosengartens bevorzugen würden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. „Wir müssen aus hydraulischer Sicht die Abwasser- und Regenwasserkanäle vom Markt durch die Königstraße und den Rosengarten in Richtung Klärwerk vergrößern. Würden wir erst den Markt machen, hätten wir eine Art Flaschenhalssituation im Rosengarten“, erläutert Boris Sobotta von den Stadtentwässerung. Der Schmutzwasserkanal müsse aus seiner Sicht nicht im Bereich Markt und Königstraße wohl aber in der Straße am Rosengarten vergrößert werden. Die Stadtentwässerung habe sich deshalb schon früh für Sanierung in der Straße am Rosengarten ausgesprochen. Die ambitionierte Planung sah sogar vor, dass die Straße Am Rosengarten noch vor der Landesgartenschau saniert werden würde. Seitdem halten die SBE an diesen Plänen fest.

Unabhängig von den SBE ist zwischen den Zeilen der Verwaltungsvorlage zu lesen, dass der sensible Innenstadtbereich der Fußgängerzone – also Marktplatz und Königstraße – wohl mehr Planungsvorlauf benötigen. „Die Straße Am Rosengarten in ihrer Gesamtheit würde hier weniger Vorlauf erfordern und wäre insofern vom Gesamtzeitablauf leichter in 2018 einzutakten. Für den Bereich der Fußgängerzone würde dies eine ‚Verschnaufpause‘ “ bedeuten, in der weiter geplant werden könne, heißt es in der Vorlage.

Ob es wirklich schneller geht, bleibt abzuwarten. Seit Planungsbeginn gab es die Diskussion über einen Verkehrsversuch, nach dessen Abschluss die Verkehrsführung für die sanierte Straße Am Rosengarten in den Gremien entschieden werden sollte. Erst gab es den Aufschrei und deshalb die Verschiebung des Verkehrsversuchs wegen der zeitgleich geplanten Landesgartenschau, danach der Hilferuf der Wirtschaftsvereinigung, dass dies zur Weihnachtszeit nicht zumutbar sei. Seitdem ruht die Verkehrsplanung im öffentlichen Teil der Ausschüsse diesbezüglich. Doch wird die Veränderung der Sanierungsreihenfolge im nächsten Stadtentwicklungsausschuss am 7. September beschlossen, dürfte sich das ändern. Gleich der nachfolgende Tagesordnungspunkt befasst sich mit dem „Entwurf zur Umgestaltung des Rosengartens“. Dann stehen neben der Verkehrsführung auch die Kosten und der Platz um den „Dumm Hans“ zur Diskussion. Seite 3









von Constanze Emde

erstellt am 30.Aug.2017 | 00:16 Uhr