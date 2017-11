Wird das Unmögliche doch möglich?

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 03.Nov.2017 | 13:39 Uhr

Nach den bisherigen Erfahrungen ist das eine dicke Überraschung: Das Land hält offenbar an dem Plan fest, im Zuge des geplanten Neubaus der Straßenbrücke in der Malenter Hindenburgallee etliche Versorgungsleitungen unter der Schwentine zu verlegen. „Der LBV ist der Meinung, dass die Düker-Lösung doch möglich ist“, berichtete Bürgermeisterin Tanja Rönck am Donnerstagabend im Malenter Planungsausschuss von einem Gespräch mit der Behörde.

Dafür wolle die Lübecker Niederlassung des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr (LBV) ein Gespräch mit den beteiligten Technikern führen, sagte die Verwaltungschefin. Viel Zeit will sich der LBV dafür anscheinend nicht nehmen. „Das Gespräch soll wohl noch in diesem Jahr stattfinden“, berichtete Rönck. Immerhin käme eine solche Lösung der Gemeinde entgegen. Denn diese wehrt sich gegen die Alternative – den Bau einer Rohrbrücke neben der Straßenbrücke. Sie befürchtet, das könnte das Ortsbild verschandeln. Der LBV wiederum will vermeiden, dass die Leitungen, wie bislang, an der Brücke befestigt werden.

Zur Erinnerung: Eigentlich wollte der LBV im Oktober bereits mit den Arbeiten für einen Brückenneubau beginnen. Doch dieser Termin platzte, weil die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) Ende Juni als federführender Versorger mit dem Versuch gescheitert war, mehr als ein Dutzend Versorgungsleitungen – Strom, Gas, Telefon, Wasser – im Schwentinebett zu verlegen. Die Baugrube hätte nur durch den Einsatz mehrerer Brunnen trockengelegt werden können. Doch das hätte laut einem geologischen Gutachten die Standsicherheit umliegender Bauwerke gefährdet. Daraufhin gab auch der Zweckverband Ostholstein (ZVO) seinen Plan auf, zwei Abwasserleitungen an anderer Stelle im Flussbett zu verlegen.

Die Düker-Lösung galt schon damals als problematisch. Als die Spundwände mit einem Spezialgerät in den Boden gerüttelt wurden, waren an den umliegenden Bauwerken extra Sensoren platziert worden. Hätten sie aufgrund zu starker Vibrationen Alarm geschlagen, wären die Arbeiten sofort unterbrochen worden.

Die damals beauftragte Firma hatte die Spundwände fünf Meter tief in den Boden gerüttelt. Eine andere Firma, die mit ihrem Angebot nicht zum Zuge gekommen war, hatte es dagegen für nötig gehalten, die Spundwände aufgrund der Bodenverhältnisse mehr als zehn Meter tief einzubringen. Möglich, dass der LBV hier einen Ansatzpunkt sieht. Nach dem gescheiterten Versuch wollte SH Netz aber kein Risiko mehr eingehen. Schon so sind über 100 000 Euro in der Schwentine versenkt worden.