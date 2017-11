Ostholstein : „Wir wollen vor den Dänen fertig sein“

vergrößern 1 von 2 Foto: StEENBECK (2) 1 von 2

von Alexander Steenbeck

erstellt am 24.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Alles steht in den Startlöchern. Die Bahn wartet in Sachen Schienenhinterlandanbindung der Belt-Querung auf grünes Licht. Wenn es nach Bernd Homfeldt (Foto), Projektleiter der DB Netz AG, geht, würde sofort gebaut. Doch alles Schritt für Schritt: In wenigen Wochen – Ende 2017/Anfang 2018 – gehen die ersten Planfeststellungsunterlagen an das Eisenbahnbundesamt, kündigte Homfeldt gestern in Bad Schwartau an.

Homfeldt gibt sich zuversichtlich, dass die Bahn 2020 mit ersten Bauarbeiten – für ein Stellwerk – beginnen kann. 2021/22 folgen dann die Arbeiten für die eigentliche Strecke, die fünf Jahre in Anspruch nehmen sollen. Ziel: „Wir wollen vor den Dänen fertig sein“, sagte Homfeldt. Das Nachbarland plant zurzeit mit einer Fertigstellung im Jahr 2028.

Voraussetzung für die Einhaltung des Zeitplans ist eine Entscheidung im Bundestag für die Finanzierung des Projekts, sagte Homfeldt. Dass die kommen wird, ist man sich bei der Bahn sicher. Dennoch seien aufgrund der gescheiter-ten Koalitionsverhandlungen in Berlin zurzeit Ausschüsse lahmgelegt. „Wann die wieder laufen, ist fraglich“, so Homfeldt. Sorgen, dass es deshalb zu Verzögerungen im Zeitplan der Bahn kommen könnte, habe er aber nicht.

Nicht enthalten in den derzeitigen Plänen sind die Forderungen, die über das gesetzliche Maß hinaus gehen. Rund 240 Einzelforderungen sind an die Planer gestellt worden. Diese reichen von höheren Lärmschutzwänden bis hin zu einer Trog-Lösung der Trasse in Bereichen wie Bad Schwartau oder Ratekau – wo laut Bahn mehr ein Drittel der vom Lärmbetroffenen in der Region lebt. „Diese Forderungen können wir so nicht an den Bundestag übergeben“, sagte Homfeldt. Ziel sei es, sie zu Kernforderungen zu präzisieren und mit Zahlen zu versehen – sprich, was die gewünschten Maßnahmen kosten würden. Nur dann könne darüber im Bundestag und dessen Gremien abgestimmt werden. Über die Finanzierung der Wünsche muss dann letztlich der Bundestag entscheiden. „Wir bauen alles, wofür wir Geld kriegen“, sagte Homfeldt.

Und die Kosten weichen indes je nach Variante teilweise stark voneinander ab: Für Bad Schwartau ist beispielsweise bei der Trog-Lösung eine Absenkung der Gleise um sieben Meter im Gespräch. Die Kosten dafür lägen im dreistelligen Millionenbereich. „Wobei die erste Zahl eine Eins oder eine Zwei ist“, sagte der Bahn-Projektleiter. Eine andere Alternative in der knapp 20 000-Einwohner-Stadt sei eine Brücke. Diese könnte laut Homfeldt drei bis fünf Millionen Euro kosten.

Insgesamt mehr als ein Dutzend Bahnübergänge mit kommunalen Bezug seien von der geplanten Hinterlandanbindung betroffen. Gemeinden dürften aber auf Finanzspritzen hoffen. So hatte das Land angekündigt, 75 Prozent der kommunalen Kosten bei den Bahnübergängen, bei Bahnhofsanbindungen sogar 85 Prozent, zu übernehmen.

Grobe Kostenschätzungen liegen auch für die Fehmarnsundbrücke vor: Zwischen 350 Millionen und einer Milliarde Euro könnte das Folgebauwerk des maroden Wahrzeichens als Tunnel- oder Brückenlösung kosten. Acht mögliche Varianten werden hier zurzeit ausgearbeitet; vorgestellt werden sollen sie im kommenden Jahr.