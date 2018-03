von Achim Krauskopf

Am Ende wurde es doch keine richtige Demonstration mit Transparenten, „denn die hätten wir vorher anmelden müssen“: Das erklärte gestern Abend Ingrid Manzke (76), Leiterin der Logistik- und Betreuungsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die mit elf Mitstreitern in den Plöner Kreistagssitzungssaal gekommen war. Dort tagten der Bauausschuss unter Leitung von Hans-Herbert Pohl (CDU) und der Finanzausschuss unter Vorsitz von Monika Büschleb-Blöck (fraktionslos) gemeinsam.

In der Einwohnerfragestunde schilderte Manzke kurz ihr Anliegen: Den Wunsch der Gruppe nach 31 Jahren Katastrophenschutz endlich Mahlzeiten in einer Küche zubereiten zu können. „Am Anfang in Lammershagen hatten wir die beste Küche, aber die mussten wir mit 48 Katzen teilen, das ging nicht“, erzählte Manzke. Man zog nach Treufeld um. Als der Eigentümer starb, musste die Gruppe aus der Scheune ausziehen und kam nach Grebin.

Die Halle dort habe man mit einer Autowerkstatt geteilt, und in der alten Feuerwehrzentrale in Plön, wo die Ausrüstung jetzt untergebracht ist, gebe es keine Möglichkeit, eine Küche einzurichten. „Wir müssen 20 Minuten zum Gesundheitsamt, um zu üben, wie man sich die Hände wäscht, aber wir haben nicht einmal Wasser“, schilderte Manzke die Lage und kündigte an, dass man einen Antrag stellen werde. „Wir möchten, dass Sie wissen, wie schwer wir es haben.“ „Diese Misere war mir nicht bekannt. Ein Berichtsantrag ist aber nicht die Lösung, wir werden uns des Problems annehmen müssen“, erwiderte Pohl. „Wir sehen die Notwendigkeit“, schloss sich Büschleb-Blöck an. „Das Thema wird zu gegebener Zeit auf die Tagesordnung gesetzt.“