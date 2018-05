„Wir brauchen einen Wow-Effekt“

Tourismus-Chef Per Köster über die Stärken und Schwächen Eutins, die Probleme kleiner Betriebe und das Profil der Stadt

von Constanze Emde

11. Mai 2018, 15:33 Uhr

Tourismus-Chef Per Köster (49) leitet seit 15 Jahren die Eutin GmbH. Eine Zeit, in der sich gerade in der Tourismus-Branche viel gewandelt hat und im Wandel ist. Ob sich auch in der Eutin GmbH personell etwas verändert, hat der Hauptausschuss noch nicht entschieden. Per Köster hofft auf eine Vertragsverlängerung, sonst wäre im Oktober Schluss für ihn. Zeit für einen Rückblick – und einen Blick nach vorn.

Ein Hotel schließt, ein anderes sucht Nachfolger. Kritiker sagen, Eutin ist touristisch auf dem absteigenden Ast, die Zusammenarbeit funktioniere nicht. Wie beurteilen Sie das?

Die Zusammenarbeit in der Region Holsteinische Schweiz läuft gut, ebenso Arbeitsteilung und Kooperation mit dem Stadtmarketing und dem Fachbereich Bürgerservice und Tourismus. Bei weiteren touristischen Partnern gilt: Wir können immer nur anbieten, etwas zusammen zu machen. Eutin ist definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Die Infrastruktur wird weiterentwickelt, Altstadt, Wohnmobilstellplatz, Reithalle am Schloss, das ist wichtig. Außerdem gibt es wunderbare Veranstaltungen in Eutin, die zur Belebung der Stadt beitragen und auch im Marketing sind wir gut aufgestellt, wobei wir natürlich auf Herausforderungen wie Digitalisierung, Social Media reagieren.



Aber nur schöne Steine alleine locken ja noch keine Touristen. Werden Sie eigentlich in die Gestaltungsplanungen mit einbezogen?

Unterschiedlich. Ich muss nicht überall meinen Senf dazu geben, werde aber nicht müde zu sagen, dass wir bei der „Möblierung“ einen Wow-Effekt brauchen, hier habe ich nicht immer das Gefühl, das es aufgegriffen wird. Stattdessen geht es immer nur um Bänke, Beleuchtung und Barrierefreiheit. All das ist wichtig, aber es ist zu wenig. Es gibt beispielsweise tolle Sitzmöbel, die zudem Spielgeräte und Kunstobjekte sind. So etwas braucht man auf dem Markt und am Ende der Peterstraße, damit die Menschen gelockt werden, bis ans Ende zu gehen.



Gibt es eigentlich ein touristisches Konzept für Eutin?

Es gibt ein touristisches Leitbild, das gemeinsam mit der Politik verabschiedet wurde. Das ist zwar von 2010, hat aber bis heute überwiegend Gültigkeit. Es dürfte aber gern angepasst werden, sobald das regionale Tourismuskonzept im Herbst vorliegt. Wir brauchen ein klares Profil.



Wie sieht ihr Bild Eutins aus?

Wir sind ein kulturelles Kleinod inmitten herrlicher Natur. Wir haben das Schloss, die Festspiele, Ostholstein-Museum, eine wunderschöne Altstadt insgesamt und das Jagdschlösschen als kulturelle Höhepunkte und wir liegen inmitten der Holsteinischen Schweiz, in der Natur zum Greifen nah erlebt werden kann: von Radeln, bis Kanu-Fahren, Wandern, Spazieren, Greifvögel-Beobachtungen und so weiter.



Was sind die Stärken und Schwächen Eutins?

Die Stärken habe ich gerade genannt, wir können beides, Kultur und Natur, sehr gut und sprechen damit sowohl Familien als auch ältere Besucher als auch Individualreisende an. Wir haben großartige Veranstaltungen – große wie kleine – die Besucher locken und unsere Altstadt für den Tagesgast mit Leben füllen. Die Schwächen liegen im Übernachtungstourismus: Uns fehlen über kurz oder lang Bettenkapazitäten, nicht zuletzt, weil seit 2016 der Redderkrug Asylbewerber-Unterkunft ist – das war ein Fünftel aller Eutiner Betten! Das Kleine Hotel wird schließen und das Rigoletto sucht einen Nachfolger, der kaum zu finden sein wird: So kleine Betriebe wirtschaftlich zu betreiben, ist heute wirklich schwer. Wir brauchen deshalb größere und zukunftssicherere Einheiten, die auch nur in 1a-Lagen rentabel sein werden. So eines wäre nach meiner Einschätzung das Hotel an der Stadtbucht, das durch seine Besonderheit und die Förderungen der Arbeitsplätze auch andere Finanzierungsmöglichkeiten hat. Und wer in der Wintersaison Gäste haben will, der braucht Angebote im Hotel, was auch nur größere Häuser leisten können. Tourismus ist ein kompliziertes Produkt. Wenn Häuser aus strukturellen Gründen schließen, können wir nicht verhindern, dass die Übernachtungszahlen sinken.



Wie kann es gelingen, mehr Touristen nach Eutin zu locken?

Das ist sehr vielfältig: Durch eine weiter attraktive Stadtgestaltung, zum Profil passende, gute Angebote und Veranstaltungen und natürlich eine darauf abgestimmte Bewerbung. Wir erstellen als Basis dafür gerade im Zweckverband Holsteinische Schweiz ein Tourismuskonzept, in dem auch auf die Stärken und Schwächen, Quellgebiete und Profilierung der einzelnen Orte Bezug genommen wird. Das sollte dann für Eutin im Leitbild konkretisiert werden. Wir brauchen einfach ein klares Profil wer alles anbietet, macht nichts richtig gut.



Bedauern Sie, dass die Markenstrategie für Eutin im Hauptausschuss abgelehnt wurde?

Das wäre inhaltlich schon gut gewesen. Denn wir befassen uns im Rahmen des Tourismuskonzeptes der Holsteinischen Schweiz zwar mit den einzelnen Orten, aber bei weitem nicht so tief, wie es in der Markenstrategie geplant war. Vielleicht wirkte die Zahl 100 000 abschreckend, das wäre bestimmt auch günstiger gegangen.



Ihr Vertrag als Leiter der Eutin GmbH läuft Ende Oktober aus. Warum sollte der Hauptausschuss den Vertrag mit Ihnen verlängern, was ist Ihre Vision für die nächsten fünf Jahre?

Ich bin ein großer Freund von Kultur und Natur und lebe beides mit viel Herzblut. Wir haben mit der Landesgartenschau das Thema Gärten dazubekommen, das bespielt werden muss. Wir machen das beispielsweise mit der regionsweiten „Garten-Querbeet-Kampagne“, dem Lichtergarten und dem Garten-Kino. Es gibt viele weitere Ideen, die ich gern mittragen würde. Ein gutes Netzwerk in Ort und Region, ohne das bei kleinen Etats nichts funktioniert, habe ich aufgebaut. Kurz-Zusammenfassung einer Fünf-Jahres-Vision: Wir arbeiten nach einem Leitbild gemeinsam und intensiv am kulturellen Kleinod in ursprünglicher Natur, an attraktiven Veranstaltungen, neuen Angeboten und zeitgemäßem Marketing. Jugendherberge, Stadthotel und Reithalle sind auf dem Weg.