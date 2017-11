Freizeitpark in Sierksdorf : Winterpause im Hansa-Park: Zwischen Achterbahn zerlegen und Gartenpflege

vergrößern 1 von 2 Foto: Angelika Warmuth dpa/lno 1 von 2

von Eva-Maria Mester, dpa

erstellt am 24.Nov.2017 | 08:26 Uhr

Sierksdorf | Henrick Kazanczuk kennt im Hansa-Park jede Schraube. Der 64-Jährige arbeitet seit fast vier Jahrzehnten in dem Freizeitpark in Sierksdorf im Kreis Ostholstein. Er hat jede der mittlerweile sieben Achterbahnen im Park mit aufgebaut. Derzeit ist der Technikchef voll in seinem Element. „Wir nutzen die Zeit, in der der Park geschlossen ist, für die sogenannte Winterrevision. Dabei werden alle Fahrgeschäfte komplett zerlegt und kontrolliert“, sagt Pressechefin Claudia Leicht.

Im Park fast unheimliche Stimmung: Menschenleer, keine Musik dudelt, das Rattern der Bahnen ist verstummt, die Wagen von den Schienen sind verschwunden. „Die lagern jetzt alle hier in der Werkstatt“, sagt Kazanczuk und öffnet die Tür zu einer großen Halle auf dem Parkgelände. Dort liegen Räder, Achsen, Lager und andere Einzelteile, fein säuberlich gestapelt und nach Fahrgeschäften sortiert. An den Sitzen des „Fluch von Nowgorod“ fehlen die Abdeckungen der Rückenlehnen, die Verschlussbügel der Gondeln sind abmontiert. „Wir prüfen gerade, ob die Hydraulik in Ordnung ist und die Bügel richtig schließen“, erläutert Kazanczuk.

Rund sechs Wochen dauert es, bis allein die Achterbahnen in ihre mehrere zehntausend Einzelteile zerlegt sind. In der Werkstatt werden alle Teile überprüft, bewegliche Teile werden geölt, Verschleißteile routinemäßig erneuert. Überraschungen erlebt das Team bei den Überprüfungen selten. „Die meisten von uns sind schon so lange dabei, dass sie die korrekten Fahrgeräusche im Ohr haben. Wir hören sofort, wenn etwas nicht in Ordnung ist“, sagt der Experte.

Im Turm des „Kärnan“, einer 2015 eröffneten Achterbahn, bei der die Wagen unter anderem rückwärts 60 Meter in die Tiefe stürzen, steht Bernd Knobloch in einer Grube unter einem der Wagen. Mit einer Schwarzlichtlampe leuchtet er die Verbindungsbolzen auf der Suche nach möglichen Rissen ab. „Ich habe an den Verbindungen ein starkes elektromagnetisches Feld erzeugt und ein fluoreszierendes Prüfmittel aufgesprüht. Wenn es irgendwo Risse gibt, sammelt sich dort die Flüssigkeit und wird unter Schwarzlicht sichtbar“, erläutert er. „Wir gehen mit unserer Revision weit über die Vorgaben der Hersteller hinaus“, sagt Kazanczuk. Man wolle einfach ganz sicher gehen, dass nichts passiert, sagt er.

Kurz bevor der Park Ende März wieder öffnet, werden sämtliche Fahrgeschäfte dann noch einmal vom TÜV genau unter die Lupe genommen. „Als Fliegende Bauten unterliegen Fahrgeschäfte dem Bauordnungsrecht und müssten jährlich geprüft werden, um eine Betriebserlaubnis zu bekommen“, sagt Annika Burchard, Pressesprecherin des TÜV Nord. „Unsere speziell ausgebildeten Ingenieure überprüfen die Anlagen genau und achten auch auf scheinbare Kleinigkeiten wie gelockerte Schrauben, herabhängende Kabel oder Ölaustrittsspuren“, sagt sie. Etwa eine Woche dauert die erste Prüfung, eine zweite von gleicher Dauer folgt im Mai. „Dann werden Fahrversuche unter echten Betriebsbedingungen gemacht, um die Fahrwerte noch einmal zu prüfen“, sagt Kazanczuk.

Doch nicht nur die Technik wird während der Wintermonate überholt. Auf dem rund 46 Hektar großen Parkgelände müssen auch Teiche geleert und entschlammt, Schautafeln mit Planen abgedeckt, Bäume und Sträucher zurückgeschnitten und empfindliche Kübelpflanzen ins Winterquartier gebracht werden. Winterruhe sieht anders aus. „Für die Mitarbeiter ist die Winterpause eigentlich die arbeitsreichste Zeit“, resümiert Kazanczuk.

Doch längst nicht alle Freizeitparks schließen im Winter. Die großen Einrichtungen wie die Autostadt Wolfsburg, der Europapark Rust, das Phantasialand in Brühl oder der Filmpark Babelsberg bieten spezielle Winterprogramme mit Shows, Eisbahn oder Ausstellungen, sagt Janek Schwedek, Pressesprecher des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen(VDFU). „Die Parks versuchen generell, sich von der Saison unabhängiger zu machen“, sagt Schwedek.