Auf der A1 bei Scharbeutz : Windkraftanlage nur mit Gurten auf Lkw gesichert

Polizeibeamte stoppten Lkw auf der Autobahn und versagten Fahrer die Weiterfahrt durch Deutschland nach Bosnien.

von Michael Kuhr

18. Dezember 2019, 14:32 Uhr

Scharbeutz | Beamte des Polizei-Autobahn und Bezirksrevieres Scharbeutz haben am Montag den Transport einer gebrauchten Windkraftanlage auf der A1 unterbunden. Die Anlage war in Schweden angekauft und sollte in Bosnien zu privaten Zwecken erneut aufgebaut werden. Am Lkw waren weder die Überbreite noch die Überlänge ausreichend gekennzeichnet. Probleme gab es auch bei der Ladungssicherung und die erforderliche Ausnahmegenehmigung für den Transport konnte nicht vorgelegt werden. Der Lkw, die so Polizei, war durch die unsachgemäße Ladung bereits verzogen. Die Weiterfahrt sei verboten worden.