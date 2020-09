Fiefbergen im Kreis Plön : Windkraftanlage geht in Flammen auf - Feuerwehr machtlos

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren können das Maschinenhaus in luftiger Höhe nur kontrolliert abbrennen lassen.

von Michael Kuhr

13. September 2020, 16:42 Uhr

Fiefbergen | Eine Windkraftanlage ging am Sonntag in Fiefbergen in Flammen auf. Die Umgebung musste von den ausgerückten Feuerwehren abgesperrt werden. Kuriosum: schon einmal vor drei Jahren brannte eine Windkraftanlage an gleicher Stelle ab. Gegen 11.45 Uhr rückten gleich mehrere Feuerwehren nach Fiefbergen aus. Sie konnten allerings nicht verhindern, dass das Maschinenhaus der Windkraftanlage komplett ausbrannte. Mindestens ein brennender Flügel der Anlage stürzte nieder. Aufgrund der Höhe war ein Löscheinsatz mit der Drehleiter nicht möglich.