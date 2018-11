Windkraft Thema in der Turnhalle

von Michael Kuhr

25. November 2018, 17:29 Uhr

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Bosau tagt heute Abend (26. November) ab 19.30 Uhr in der Fritz-Latendorf-Sporthalle. Im Mittelpunkt der Sitzung steht das Beteiligungsverfahren der Gemeinde Bosau am zweiten Entwurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes

Schleswig-Holstein 2010 und der Teilaufstellung der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III („Windenergie“) und die Stellungnahme im Beteiligungsverfahren. Da offenbar mit einem erhöhten Interesse der Zuschauer gerechnet wird, haben sich die Verantwortlichen die Turnhalle in Hutzfeld als Veranstaltungsraum ausgesucht. Es wird erwartet, dass die Gegner von Windkraft in den beiden dafür vorgesehenen Räumen in der Gemeinde Bosau zahlreich kommen und ihren Unmut äußern werden. Indirekt geht es auch um das Gewerbegebiet oder Mischgebiet, das in Hutzfeld am Edeka-Markt entstehen soll.