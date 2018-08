„Wilde Müllkippe“ an der Schwimmhalle

von Achim Krauskopf

29. August 2018, 13:25 Uhr

„Der Wendekreis an der Schwimmhalle scheint sich immer mehr zu einer ,wilden Müllkippe‘ zu entwickeln“, hat Horst Ehrhardt aus Eutin festgestellt und zum Beleg entsprechende Fotos geschossen. Gestern Mittag sah es dort noch so aus. OHA-Leser, die ebenfalls den anderen Lesern ein schönes Foto schenken möchten, senden ihre Aufnahmen per E-Mail an redaktion. eutin@shz.de. Name, Adresse und ein paar Worte zum Motiv nicht vergessen.