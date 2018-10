„Wien bleibt Wien!“: eine musikalisch-literarische Reise

von Achim Krauskopf

05. Oktober 2018, 15:37 Uhr

„Wien bleibt Wien!“ heißt ein musikalisch-literarischer Ausflug in die Donaumetropole am Sonnabend, 25. August, um 17 Uhr im Saal des Herrenhauses Seedorf. Im Programm geht es um Kaffeehaus-Poeten, stille Zecher und Walzerkönige, es erklingen fröhlich-weinselige Lieder, böse Texte und schmelzender Geigenklang. Armin Diedrichsen singt und liest, musikalisch unterstützt wird er von Wagners Salonensembel. Das besteht aus Juliana Soproni (Violine), Thomas Goralczyk (Klavier) und Martin Karl-Wagner (Flöte, Bass), dessen Programm Musik der Belle Epoque aus Salon, Konzertmuschel, Tanzpalast, Cafehaus und aus dem Repertoire der Bordorchester diverser Ozeandampfer besteht. Karten zu 18 Euro gibt es hei der Eutiner Tourist-Info am Markt, Tel: 04521-709734.