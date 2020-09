Saufgelage auf Spielplatz : Wieder schlimme Verwüstungen im Eutiner Seepark

An diesem Wochenende wurden mindestens 25 Flaschen Alkohol und etliche kleine „Klopfer“ gezählt

von Michael Kuhr

13. September 2020, 10:23 Uhr

Eutin | Es muss wieder einmal eine rauschende Party-Nacht gewesen sein, die Unbekannte in der Nacht zu Samstag angeblich bis 3 Uhr im Eutiner Seepark gefeiert haben. Ihre Hinterlassenschaften erregten am Samstag erneut nicht nur viele Spaziergänger. Vor allen Dingen die „Gröön Lüüd“ mit ihrem Vorsitzenden Hinnerk Tietjen zeigten sich entsetzt. Die durch ihre ehrenamtlich Arbeit geprägte Vereinigung pflegt die Beete im Eutiner Seepark, die mit der Landesgartenschau seit einigen Jahren wachsen und auch immer wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. An diesem Wochenende wurden mindestens 25 Flaschen Alkohol und etliche kleine „Klopfer“ gezählt. Leider waren auch wieder viele Flaschen zerborsten, die auf dem Kinderspielplatz und im Gras eine ganz besondere Gefahr darstellen. Das Thema kocht schon seit mindestens einem halben Jahr immer wieder hoch. Bereits sensibilisierte Polizei und Ordnungsdienste der Stadt Eutin scheinen machtlos gegen dieses Treiben zu sein. Mitarbeitern des Baubetriebshofes blieb nur noch, den Müll am Samstag wegzuräumen.