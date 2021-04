Wieder kündigt eine Krankenschwester

Schwere Zeiten für die Sana-Kinderklinik in Eutin: Fachkräftemangel und Corona machen Mitarbeitern zu schaffen

Constanze Emde

21. April 2021, 13:35 Uhr

Sie klingt resigniert. „Als ich anfing, meine Ausbildung zu machen, war Kinderkrankenschwester mein absoluter Traumberuf, aber heute kann ich das wirklich niemandem mehr empfehlen.“ Die ausgebildete Fachkraft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin, die das sagt, geht wie viele ihrer Kollegen nur noch mit Bauchschmerzen zur Arbeit in die Eutiner Sana-Klinik – dabei liebt sie ihren Job, aber nicht die Umstände. Vor Schichtbeginn weiß sie oft nicht: „Arbeite ich heute mit Kindern oder muss ich mich wieder um Erwachsene kümmern?“

Nach unserer Berichterstattung zur Personalnot und dem Sanierungsstau bei der Eutiner Sana-Klinik erreichte uns anonym der Brief einer ehemaligen Kinderkrankenschwester der Sana-Klinik Eutin. Darin beschreibt sie in einer Art Gefährdungsanzeige die Arbeitsbedingungen auf der Eutiner Kinderstation – und zieht mit der Kündigung im Anhang schließlich ihre Konsequenzen: „Aufgrund der hier herrschenden Umstände finden Sie im Anhang meine Kündigung. Ich möchte nicht weiter mit Angst arbeiten.“

Die 25-Jährige beschreibt, welche Probleme sich für Kinderkrankenschwestern und auch Patienten ergeben, wenn freie Betten der Pädiatrie plötzlich mit Erwachsenen belegt werden, die von Kinderkrankenschwestern „mitversorgt“ werden müssen und sollen. Die Sana begründet das mit freien Kapazitäten und der Betten-Not auf anderen Stationen in Corona-Zeiten.

Die Fachkraft listet diverse Krankheitsbilder/Komplikationen nach einer Herzkathederuntersuchung auf, zu der das Personal der Pädiatrie im Sommer nur „eine“ Schulung bekommen habe. Das Problem: Darin sei es um Ernährung und die Pflege nach einer Herzkathederuntersuchung gegangen, nicht um Komplikationen wie Vorhofflimmern oder Verdacht auf akuten Herzinfarkt.

Außerdem seien die Schwestern von heute auf morgen mit Medikamenten aus dem Erwachsenen-Bereich konfrontiert, mit denen sie weder Erfahrungen hätten noch über ausreichend Information verfügten. Die Pflege und Nachsorge erwachsener Patienten sei nicht der Ausbildung einer Kinderkrankenschwester, ebenso wenig „Niere spülen“ oder die Behandlung nach der Entfernung von Krampfadern.

Nicht jeder sei so mutig und stark, berichten ehemalige Kollegen aus der Sana, wie die junge Kinderkrankenschwester, die nun bei einer Zeitarbeitsfirma arbeitet und immer noch froh ist, über ihre Kündigung. „Das Team war super, die Stationsleitung die Beste, aber unter den Umständen leiden wirklich alle und das wollte ich nicht länger mitmachen“, sagt sie. Mittlerweile soll eine weitere Kinderkrankenschwester gekündigt haben. Bis heute habe die 25-Jährige keine Reaktion vom Pflegedirektor auf ihren Brief erhalten.. „Das ist eigentlich wirklich traurig, denn man hat das Gefühl, dass es egal ist, auf was man hinweist und das man geht.“

Mit diesem Gefühl scheint sie nicht allein: „Es wird nichts getan, um die Menschen zu halten, die wirklich gute Fachkräfte sind und für ihren Job brennen, aber sich nicht auf Dauer ausbrennen können.“ Wenn das Pflegepersonal Kritik oder Sorgen äußere, komme vom Pflegedirektor die zynische Bemerkung, dass man ja kündigen könne, so man mit der Situation unzufrieden sei. Die Sana-Klinik wollte zu den konkreten Vorwürfen eines solchen Mitarbeiterumganges keine Stellungnahme abgeben. Erklärte aber, das versucht werde, schnellstmöglich bei Gefährdungsanzeigen mit den betroffenen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und entlastende Maßnahmen einzuleiten wie Nachbesetzungen oder das Umleiten von Patientenströmen. Im Schnitt gebe es drei bis fünf Überlastungsanzeigen pro Monat in der Eutiner Sana.

Viele davon dürften aus dem Bereich der Pädiatrie kommen, aber auch auf den Stationen mit Erwachsenen gehe der Fachkräftemangel und fehlenden, nicht nachbesetzten Kollegen zulasten des übrigen Personals. „Es gibt Nächte, da ist eine Fachkraft mit mehr als 30 Erwachsenen alleine. Das kann man gar nicht schaffen“, sagt eine Schwester. Früher habe es Nachtwachen am Bett von Sterbenden gegeben, das sei unter heutigen Bedingungen gar nicht mehr möglich. „Da kann man morgens vor der Übergabe nur noch durchzählen, wer es geschafft hat und wer nicht“, schildert eine andere Pflegekraft, die das als große psychische Belastung beschreibt.

Der personelle Schnitt auf der Pädiatrie sei besser als auf anderen Stationen, aber dass das übrige Personal am Rand der Belastungsgrenze arbeitet, zeige die überdurchschnittlich hohe Zahl an Langzeitkranken, wie Gesamtbetriebsrat der Sana Kliniken Ostholstein, Trutz Struve, bestätigte. Die vorgeschrieben Personaluntergrenzen würden eingehalten, heißt es von Sana.

Vor acht Jahren habe es noch einen Chef und vier Oberärzte in der Kinderklinik gegeben und gut 35 Betten (heute 19) insgesamt, seitdem finde eine kontinuierliche Verkleinerung statt, sagen frühere Mitarbeiter. Kollegen, die heute noch da seien, sorgten sich, dass die Pädiatrie irgendwann ganz zusammengespart werde und nur noch für den Tourismus und ersten Anlauf aufrecht erhalten bleibe. Die Sana antwortet auf Nachfrage, dass „derzeit keine Änderungen in der Struktur des pädiatrischen Bereiches“ geplant seien und auch die Soll-Besetzungen und Personaluntergrenzen eingehalten würden.

Zur genauen Personal-Stärke könne Sana keine Aussagen treffen, da 2015 ein Datenbankwechsel stattgefunden habe. Auf der Homepage ist nur noch von zwei Oberärzten und einem Chefarzt die Rede, eine dritte Oberärztin, so teilt Hesse mit, „konnte Anfang des Jahres erfreulicherweise für die Pädiatrie gewonnen werden“. Einen Anästhesisten, der sich speziell mit der Narkose für Kinder auskennt, sowie die Fachambulanz für Diabetes von Kindern und Jugendlichen hat die Sana an andere Praxen und Kliniken verloren. Auch einen eigenen Kinderchirurgen hat die Kinderklinik Eutin nicht mehr, nur eine „Vereinbarung mit der Kinderchirurgie des UKSH“ mit regelmäßigen Sprechstunden vor Ort.

„Weil wir immer weniger Mitarbeiter sind und uns die Fachärzte fehlen, können wir eigentlich nur noch Infekte und Akutmedizin vor Ort behandeln. Alle anderen Krankheitsbilder und Komplikationen werden in andere Kliniken verlegt“, heißt es vom Pflegepersonal. Die Sana Klinik antwortet auf Nachfrage wie folgt: „Die Primärversorgung nahezu aller Krankheitsbilder pädiatrischer Patienten ist in der Kinderklinik grundsätzlich unter Einhaltung des Facharztstandards möglich. Eine Weiterverlegung liegt im fachärztlichen Ermessen.“ Werde eine Weiterverlegung in eine spezialisierte Klinik oder ein Haus mit höherer Versorgungsstufe nötig, werde dies auch unternommen.

„Medizin ist nichts, das man aus finanzieller Sicht betreiben darf“, sagt ein Kinderarzt aus Ostholstein. Er sieht in einer Rekommunalisierung des Krankenhauses die Chance: „Einer Kommune liegt die Gesunderhaltung ihrer Bevölkerung am Herzen. Privaten Kliniken geht es doch mittlerweile um die maximale Ausbeute für die Aktionäre und Vorstände. Im Gesundheitssystem gibt es genug Geld, es müsste nur endlich anders verteilt werden.“ Corona und die damit verbundenen Herausforderungen, die Sana im Allgemeinen anführt für derzeitige Missstände ebenso wie den Sanierungsstau halte der Experte für vorgeschoben.