Wieder Kindertheater in der Schiffsthalaula

von Michael Kuhr

05. Juli 2019, 12:09 Uhr

Plön | Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Stadtjugendpflege Plön wieder ein Theaterprojekt an. Es findet vom 15. bis 20. Juli in der Schiffsthalaula statt.

Das Kindertheaterprojekt im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadtjugendpflege Plön studiert diesmal „Emil und die Detektive“ von Erich Kästler ein. Es wird gemeinsam geprobt und das Theaterstück aufgeführt. Die Teilnehmenden stehen wie große Stars auf der Bühne und werden Applaus bekommen.

Die Proben beginnen am Montag, 15. Juli, von 15 bis 18 Uhr. Weitere Treffen sind Dienstag (16. Juli) und Mittwoch (17. Juli) jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie Donnerstag (18. Juli) und Freitag (19. Juli) jeweils von 10.30 bis 13.30 Uhr in der Schiffsthalaula. Die Aufführung findet am Samstag, 20. Juli, um 11 Uhr in der Aula am Schiffsthal statt. Dazu sind Eltern und Gäste willkommen.

Es gibt auch ein paar kleine Rollen für Erwachsene. Mütter, Väter oder Großeltern können gerne mitmachen, freuen sich Carina und Christoph Kohrt. Für die Erwachsenen sollte eine Teilnahme an zwei Nachmittagsproben reichen. Anmeldungen für Kinder und Erwachsene über www.unser-ferienprogramm. de/ploen.