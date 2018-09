Eutin : Wieder freie Fahrt: Neuer ZOB wird eingeweiht

Noch vor der offiziellen Eröffnung des ZOB am Donnerstag können Autofahrer wieder problemlos von der Bahnhofstraße in die Heinrich-Westphalstraße gelangen. Die Sperrungen sind aufgehoben worden. Busse fahren den neuen ZOB bislang nicht an.

von Bernd Schröder

10. September 2018, 16:57 Uhr

Der neue zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) direkt neben dem Eutiner Bahnhof wird an diesem Donnerstag eingeweiht. Doch bis zur offiziellen Eröffnung müssen die Autofahrer nach wochenlanger Sperrung für die Bauarbeiten nicht warten: Sowohl die Bahnhofstraße als auch die Heinrich-Westphalstraße sind wieder für den Verkehr geöffnet.Von Bussen wird der neue ZOB bislang noch nicht angefahren. Gestern liefen noch Restarbeiten rund um die Beschilderung an der Warteinsel.