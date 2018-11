Wie wahr sind Wissenschaften?

von Michael Kuhr

23. November 2018, 18:00 Uhr

Die Plöner Sektion der Universitätsgesellschaft und die Volkshochschule laden zu einer gemeinsamen Vortragsveranstaltung ein. Professor Alexander Piel vom Institut für Experimentelle und Angewandte Physik der Christian-Albrechts-Universität spricht am Donnerstag, dem 29. November, ab 20 Uhr in der Touristinfo über die provozierenden Vorwürfe des amtierenden US-Präsidenten gegenüber den öffentlichen Medien, sie würden weitgehend „Fake News“ verbreiten. Der Vortrag trägt den Titel „Fake Science“. Aber auch pseudowissenschaftliche Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die oft auf das Konsumentenverhalten der technischen Laien abzielen, werden an verschiedenen Beispielen demonstriert, um die Urteilsfähigkeit potenzieller Käufer zu stärken. Der Eintritt beträgt für Nicht-Mitglieder 5 Euro.