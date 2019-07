Pönitz : Wie mäht man einen Fluss?

Stromstrichmahd an der Schwartau: Der Wasser- und Bodenverband schult seine Schaubeauftragten.

von Alexander Steenbeck

23. Juli 2019, 15:10 Uhr

Pönitz | Die schonende Gewässerunterhaltung stand im Mittelpunkt einer Schulung, die der Wasser- und Bodenverband Ostholstein kürzlich an der Schwartau bei Pönitz ausgerichtet hat. Die 14 Teilnehmer sorgen als Schaubeauftragte von Wasser- und Bodenverbänden oder als Baggerfahrer für das bedarfsgerechte Ausmähen von verkrauteten Fließgewässern – eben wie der Schwartau. In Theorie und Praxis vermittelte Diplom-Biologin Gabriele Stiller aus Hamburg das nötige Wissen rund um die Wasserläufe.

Die Fließgewässer in der heimischen Landschaft dienen nicht nur der Sicherung des Wasserabflusses, sie sind auch ein wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die für die Gewässerpflege zuständigen Wasser- und Bodenverbände sind daher gehalten, die Arbeiten möglichst schonend auszuführen.

Nach dem Ausmähen der Schwartau per Mähkorb und der Entnahme von Biosubstrat per Kescher waren die Teilnehmer gehalten, unter Anleitung der Biologin Tiere und Pflanzen zu bestimmen. „Dies geschah mit viel Einsatz und Begeisterung“, teilte der Verband mit. Neben Fischen (Stichlinge, Gründling), diversen Muschelarten, Wasserschnecken, Libellenlarven, Bachflohkrebsen, Köcherfliegenlarven und anderen wurden als Pflanzen Igelkolben, Schilf, Wasserpest, Teichlinse, Froschbiß, gelbe Teichrose und Schwanenblume entdeckt.

Die Schulungsteilnehmer hatten nicht nur einen spannenden und lehrreichen Tag: Sie erhielten am Ende des Tages jeweils eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme. Die erworbenen Kenntnisse helfen ihnen bei der zukünftigen Arbeit in und an den Gewässern, so der Verband weiter. Um nach einer notwendigen Unterhaltungsmaßnahme eine schnelle Wiederbesiedelung zu sichern, sollten nach Möglichkeit Teile der Vegetation im Gewässer verbleiben. Bei der gezeigten Stromstrichmahd als eine Methode der schonenden Gewässerunterhaltung wurde in schlängelndem Verlauf nur eine Teilfläche der Schwartau ausgemäht. So ist der Abfluss des Wassers sichergestellt, trotzdem bleibt ein Teil des Lebensraumes erhalten. Allerdings lässt sich diese Methode nur in breiten Gewässerabschnitten anwenden, erklärte Hanna Kirschnick-Schmidt, Geschäftsführerin des Was-ser- und Bodenverbandes Ostholstein (WBV). Der Zusammenschluss von elf Mitgliedsverbänden im Kreis Ostholstein bietet seit Jahren Schulungen für seine haupt- und ehrenamtlich mit der Gewässerunterhaltung befassten Kräfte an. Auch Mitarbeiter der für die Verbände tätigen Lohnunternehmen sowie der beteiligten Behörden nehmen regelmäßig an den Veranstaltungen teil. Ziel sei es, Wissen um das Gewässer als Lebensraum sowie auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu vermitteln, was in einem halbtägigen theoretischen Teil erfolgt. Danach wird am Gewässer das Erlernte umgesetzt und diskutiert, sowie die Mög-lichkeiten der schonenden Gewässerunterhaltung per Räumgerät vorgeführt.