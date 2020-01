Eutin : Wie kann moderner Stadtbusverkehr in Eutin aussehen?

Besseres ÖPNV-Angebot kostet: Politik berät drei Varianten. Entscheidung im Februar geplant.

15. Januar 2020, 16:36 Uhr

Eutin | Der Busverkehr soll attraktiver werden in und um Eutin. Diese Forderung gibt es im Kreis Ostholstein und seiner Kreisstadt nicht erst seit der „Fridays for Future“-Bewegung. Aber mit dem Auftrag an das Fachbüro Planmobil und einer Fahrgastuntersuchung kam in Eutin Bewegung ins Thema: Welche Verbesserungen wie viel kosten, stellte Maik Bock von Planmobil im Hauptausschuss am Dienstagabend vor.

Dass der Ist-Zustand des ÖPNV-Angebotes in Eutin nicht ausreichend ist – schon aus der Sicht derjenigen, die jetzt das Angebot nutzen – wurde in der Fahrgastbefragung und beim Workshop im November in den Torhäusern deutlich. Tenor: Es brauche eine bessere Taktung, Anbindung an den Regionalbus sowie die Bahn am Eutiner Zob, günstigere Preise, ein dichteres Haltestellennetz sowie die Anbindung der Wohn- und Gewerbegebiete, um möglichst viele Menschen von der Nutzung des Busses zu überzeugen.

Bislang ist Eutins ÖPNV Schülerverkehr, das soll sich ändern

Da sich bislang der ÖPNV fast ausschließlich an der Schülerbeförderung orientiert, mangelt es an regelmäßigen und attraktiven Verbindungen der Außenbereiche mit dem Zentrum (zwei- oder ein-Stunden-Taktung) erst recht an Wochenenden und in den Ferien (siehe Infokasten).

Maik Bock stellte der Politik drei Varianten vor, wie Eutin sein Stadtbus-Angebot deutlich verbessern könnte: „Alle drei, selbst die einfachste, stellen eine Verbesserung zum Ist-Zustand dar. Die Frage, die Sie beantworten müssen: Wie viel Takt wollen Sie bezahlen.“

Das Basis-Model – die Anbindung an Zug und Regionalbus

Beim Basis-Model geht es um die stündliche Verbindung von und zum Zentrum, die Busse sollen etwa zwischen 6 und 21 Uhr fahren. „Vorrangig geht es hierbei um die Verknüpfung der Stadtbusse mit der Bahn und den Regionalbussen“, erklärte Bock. In Richtung Norden seien zusätzliche Haltestellen eingeplant, die Linie Richtung Neudorf soll zum Vorteil der Nutzer verändert werden, um das Wohngebiet Blaue Lehmkuhle und Beuthiner Straße besser anzuschließen. Auch die Linie 5503 über Wilhelmshöhe soll zugunsten der Fahrgäste verändert werden. „Durch eine Kombination mit der Regionallinie kann sogar auf wichtigen Achsen eine halbstündliche Taktung entstehen“, sagte Bock und empfahl zeitnahe Gespräche und Verhandlungen mit dem Kreis als Hauptaufgabenträger. Anstelle der bisher 178.000 gefahrenen Buskilometer pro Jahr würden im Stadtgebiet dann rund 300.000 Kilometer gefahren und zusätzliche Fahrzeuge notwendig.

Derzeit übernimmt der Kreis zwei Drittel der Kosten

Der Anteil der Stadt Eutin liege derzeit bei 116.000 Euro von insgesamt 445.000 Euro Kosten für das Angebot. Die Differenz übernehme der Kreis, sagte Kämmerer Andreas Lietzke. Der Faktor pro gefahrenen Kilometer liege laut Bock bei 2,50 Euro. Für das Basis-Angebot wären das rund 750.000 Euro.

Das Ausbau-Model – bessere Taktung, mehr Haltestellen, neue Linie

Die zweite von Bock vorgeschlagene Variante ist der Ausbau: Eine halbstündliche Verbindung von und zum Zentrum zwischen 6 und 21 Uhr mit einem dichteren Haltestellennetz, Stadtbussen in den Wohngebieten (auch den neuen plus Gewerbegebiet), die dann deutlich kleiner als jetzt sein müssten, um in den Wohnstraßen auch durchzukommen und Regionalbussen auf den Haupteinfahrtsstraßen ins Zentrum. Im Süden solle dafür eine neue Linie eingeführt werden, die dann die Anbindung der Wohngebiete rund um den Braaker Mühlenweg, Meinsdorfer Weg, Friedlandstraße und Dosenredder mit dem Gewerbegebiet Industriestraße/Johann-Spechtstraße sowie Zentrum ermöglicht. Die 5504 würde dann „nur“ noch das Charlottenviertel und das dahinterliegende Gewerbegebiet mit dem Zentrum verknüpfen. „Das hätte eine hohe Erschließungsfunktion, würde aber auch voraussetzen, dass es zusätzliche Fahrzeuge gibt“, sagte Bock. Die gefahrenen Kilometer schätzte er in dem Fall auf 750.000 und die damit verbundenen Kosten auf rund 1,8 Millionen Euro.

Der Bus „on demand“ – die teuerste Variante von allen, für Randzeiten denkbar

Das „on demand“-Angebot (also auf Nachfrage) als dritte Variante sei das flexibelste ohne Fahrplan und vorgeschriebenen Linienweg. „Sobald ich den Bus rufe, kommt er und fährt mich zu meinem Ziel. Denkbar wäre, dieses flexible Angebot in den Randzeiten zu machen. Insgesamt ist das allerdings nicht ‚so günstig‘“, sagte Bock.

Zur Verbesserung im Streckenangebot komme noch der qualitative Aus- und Umbau der Haltestellen (barrierefrei, mit Unterstand). „Es steht und fällt mit der Kommunikation und gutem Marketing“, machte Bock deutlich auf wiederkehrende Fragen der Fraktionen, ob das Plus an Fahrgästen garantiert werden könne. „Laden Sie die Menschen doch zu einem kostenlosen Probetag oder Aktionen ein, um das neue Stadtbussystem kennenzulernen. Nur wenn ein gutes Angebot da ist und die Menschen davon wissen, können Sie sie für den Bus gewinnen“, so Bock.

Finale Entscheidung bis Sommer geplant

Die Fraktionen wollen nun in ihren Reihen bis zur nächsten Sitzung beraten, um im Februar eine Entscheidung zu treffen, wie das Angebot in Eutin künftig aussehen soll. Ziel sei es, so Bock, vor den Sommerferien auf Kreis- und Stadtebene finale Entscheidungen zu haben.