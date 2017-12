Wie ein Aufruf zum Aufhorchen

vergrößern 1 von 1 Foto: Schrick 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 14.Dez.2017 | 11:36 Uhr

Ein ganz besonderes Weihnachtskonzert gab es am Mittwochabend in der Nikolaikirche. Ludwig Güttler und sein Blechbläserensemble begeisterten im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals das Publikum in der voll besetzten Kirche mit Musik, die noch lange weiterklingt.

In sechs Partiten ließ Gütt-ler die Weihnachtsbotschaft erleben. Gleich zu Beginn erscholl die Suite C-Dur für zwei Blechbläserchöre und Pauken von Johann Heinrich Schmelzer wie ein Aufruf zum Innehalten und Aufhorchen und Ohren wie Herzen zu öffnen. Von Marias Bitte an Joseph, ihr beizustehen, die Frage, wie sich auf das Kommende vorbereitet werden soll, über die Geburt des Kindes führte das Konzert mit Komponisten aus sechs Jahrhunderten weiter zu dem Frohsein über das, was geschehen ist: Zehnstimmig spielen die Blechbläser, sodass in dem Zusammenspiel ganz neue Töne hörbar werden.

Freude pur entsteht, wenn die von Güttler komponierten Allemande und Courante für zwei Pauken – erwartungsvolles Herzklopfen, fragende Unsicherheit, schließlich Zuversicht und Gewissheit – endlich mit allen Trompeten leuchtend hell in dem Choral „Fröhlich soll mein Herze springen“ aufgehen. Schöner kann man Vorfreude und Freude nicht ausdrücken.

Aus der Nähe kommen die Hirten und auch hier hat Ludwig Güttler aus dem alten Lied „Kommet ihr Hirten“ eine eigene Komposition gemacht. Der ganzen Welt künden die Engel, die „Vom Himmel hoch“ kommen, die frohe Botschaft. In der Choralcanzone von Michael Praetorius kommt das „Hört her!“ aus dem Eingangsstück noch einmal in aller Eindringlichkeit zum Ausdruck.

Die Vielfalt der musikalischen Darbietung umfasst unterschiedliche Bearbeitungen, die Güttler für die Bläser selbst vornimmt: bekannte Weihnachtschoräle, Stücke für mehrere Blechbläserchöre, die wie ein Frage- und Antwortspiel klingen, Spirituals (von Bernhard Güttler bearbeitet), Beethovens Variationen über „Tochter Zion“ – verspielt, schräg, nachdenklich, dann wieder leichtfüßig – und schließlich, eingearbeitet zwischen zwei Sätzen des technisch höchst anspruchsvollen sechsten Brandenburgischen Konzerts von Johann Sebastian Bach, der Choral „Lobt Gott ihr Christen allzugleich“.

So viel Können, so viel Geist, der durch die festliche Musik strahlt, dankt das Publikum mit nicht enden wollendem Applaus. Natürlich gibt es Zugaben. Und da erwartet die Zuhörer eine Überraschung: die Bläser singen auch! Und auch das beherrschen sie auf allerhöchstem Niveau! Wie ist Güttler auf diese Idee gekommen? „Weil Singen und Spielen zusammengehören. Singen ist ja der Ursprung“, so seine Antwort. Und so ist die letzte Zugabe das kaum bekannte Lied „Hört der Engel frohe Kunde“, das andächtig sacht beginnt und, von Tuba und Horn dunkel und warm begleitet, das Herz geradezu zärtlich ergreift. Dann schwillt der Ton und in den letzten Takten vereinen sich alle Bläser zu einem riesigen Klang. Und dann ist Weihnachten.