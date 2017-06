Wie die Landeskirche mit ihrer NS-Vergangenheit umgeht

vergrößern 1 von 1 Foto: steenbeck 1 von 1

Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und damit der NS-Herrschaft widmet sich die Nordkirche der Aufarbeitung ihrer jüngeren Geschichte. Bis zum 18. Juli wird in der St.-Michaelis-Kirche (Schloßstraße 2) die Ausstellung „Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen“ gezeigt, die gestern Abend feierlich eröffnet wurde. Es handelt sich um eine Wanderausstellung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. In ihr wird der Frage nachgegangen, wie der Neuanfang nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Bereich der Kirche verstanden und in die Wege geleitet wurde. „Wir distanzieren uns nicht, sondern stellen uns unserer Geschichte“, sagte Propst Peter Barz bei der Vorstellung der Ausstellung. Einblicke in die sechs Themenfelder der Ausstellung gibt es während der Öffnungszeiten der St.-Michaelis-Kirche oder auch am kommenden Freitag, 23. Juni, um 16 Uhr bei einer öffentlichen Führung mit Pastor em. Lutz Tamchina. Der Eintritt ist jeweils kostenlos.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 20.Jun.2017 | 13:09 Uhr