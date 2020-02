Plön : Wie die Generationen y und z arbeiten wollen

Bei einer Tagung von Touristikern ging es um die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Gastgewerbes in der Holsteinischen Schweiz.

von Michael Kuhr

26. Februar 2020, 16:58 Uhr

Plön | Das Gastgewerbe spielt in einer an Tourismus so intensiven Region wie die Holsteinische Schweiz eine ganz besondere Rolle. Doch die Branche steht vor so mancher Herausforderung. Dabei geht es auch um die Suche nach Mitarbeitern und die richtige Nutzung ihres Wissens sowie die Nachfolge im Gastgewerbe und der online-Auftritt. Diese Themen standen gestern im Mittelpunkt einer Tagung in der Akademie am See auf dem Koppelsberg. Initiiert von Plöns Chef-Touristikerin Caroline Backmann und umgesetzt von den Industrie- und Handelskammern Kiel und Lübeck.

In einem Impulsvortrag erklärte Projektmanagerin Anke Lüneburg von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein (WT.SH) den rund 50 Teilnehmenden, wie denn Menschen aus den Generationen „y“ und „z“ überhaupt arbeiten wollen. Das sind die Menschen, die Mitten im Leben stehen oder jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen werden.

Die „Generation Y“ ist zwischen 1981 und 1995 geboren und will erst leben und dann arbeiten. Sie lebt im Hier und Jetzt und ist mit den neuen Technologien aufgewachsen. Vernetzung, Teamwork und Optimismus stehen im Mittelpunkt – weit weg übrigens von der vor ihnen liegenden „Generation X“, den sogenannten „Babyboomern“, die mit Schreibmaschine und Kassettenrekorder aufgewachsen sind. „Menschen der ,Generation X’ muss die Arbeit Spaß machen, sie sind lernbereit und arbeitswillig, fordern aber auch Zeit für ein ausgeprägtes Privatleben ein“, sagte Anke Lüneburg. Im Arbeitsleben seien sie flexibel und anpassungsbereit und glänzen durch selbstständige und unabhängige Arbeitsweise. Allerdings seien ihnen Führungspositionen nicht mehr so wichtig, mehr Fachlaufbahnen und projektbezogenes Arbeiten. Sie sind Meister im Multi-Tasking, gehen aber auch nach acht Stunden Arbeit nach Hause und haben keine Lust zu Führungsaufgaben.

Die „Generation Z“ (1996 bis 2010) will Leben und Arbeiten trennen, sieht aber ihren Betrieb als zweite Familie an, meint Anke Lüneburg. Ihre Werte sind Sicherheit, freie Entfaltung und ein hohes Selbstvertrauen, Flexibilität und Work-Life-Balance. Die „Snowflakes“ (Schneeflocken) erwarten eine gute Unternehmenskultur, wollen mitreden und mit entscheiden. Sie erwarten Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung. Der Job soll ihnen gefallen, aber für Krisen sind die meist aus behüteten Elternhäusern Stammenden nicht geschaffen. Die Jungen, so Anje Lüneburg, benötigen Förderung.

Die Arbeitskräfte wollen Ziele und Entscheidungen gemeinsam mit ihren Arbeitgebern treffen, eine schnelle und einfache Kommunikation und wissen, wofür das Unternehmen steht und war ihr Beitrag dafür sein kann. Sie brauchen Klarheit und Struktur der ihnen gegenüber stehenden Führungskräfte aber auch Respekt und Wertschätzung für ihre Andersartigkeit.

„Für die jungen Arbeitskräfte ist eine gute Unternehmenskultur sehr wichtig“, sagte Anke Lüneburg. Dazu gehöre unter anderem die Wertschätzung der Unterschiedlichkeit von Menschen oder die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Mitarbeitenden im Unternehmen. Sie wollen Werte leben wie Vertrauen, Respekt und Verantwortung und eine Teilhabe an der Weiterentwicklung des Unternehmens erfahren.

In den Unternehmen ist im Tagesgeschäft kaum Zeit für strategische Überlegungen und betriebliche Weichenstellungen. Deshalb wurde die Tagung als Anstoß gut angenommen. „Wir verlieren immer mehr touristische Betriebe, weil bestimmte Angebote wegen Personalmangels nicht mehr realisiert werden können“, klagte Caroline Backmann. Gemeinsam mit den Tourismusreferenten Ingo Joachim Dahlhoff (IHK Kiel) und Johannes Grunwald (IHK Lübeck) wurde gezeigt, was es an Möglichkeiten der Unterstützung gibt. Dem Fach- und Arbeitskräftemangel kann man mit attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitszeiten begegnen. Bei der Suche nach Mitarbeitern ist ein Umdenken erforderlich.