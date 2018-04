Fest in Eutin : Wettschälen unterm Maibaum

Zum ersten Mal wird beim Maibaumaufstellen in Eutin auf Zeit geschält. Der Lohn für den Schnellsten ist ein Verzehrgutschein. Aus den Spargelschalen wird eine Suppe für die Kunden der Eutiner Tafel gekocht.

von Juliane Kahlke

20. April 2018, 14:23 Uhr

Der Mai naht und damit das Aufstellen des Maibaums. Die Wirtschaftsvereinigung Eutin (WVE) lädt am 29. von 12 bis 18 Uhr und am 30. April 12 bis 13 Uhr dazu ein.

Am Sonntag (29.) findet zum ersten Mal zu diesem Anlass ein Spargelschälwettbewerb statt, wie Marcus Gutzeit und Hans-Wilhelm Hagen (WVE) sagen. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr können 250 Gramm Spargel auf dem Markt auf Zeit geschält werden. Der Gewinner erhält einen 50-Euro-Gutschein vom Brauhaus. Den Spargel kaufen die Teilnehmer am Stand des Liensfelder Hofs selbst. Die anfallende Schale verarbeitet der Brauhaus-Koch zu einer Suppe, die den Kunden der Eutiner Tafel am Montagmittag (30.) ausgeschenkt wird.

Der Maibaum wird zwischen 12 und 14 Uhr mithilfe der Firma Knop aufgestellt, natürlich mit dem Maibockanstich. Ab 14 Uhr singt der Shanty-Chor Eutiner Wind. Veranstaltungsgastronom Ulfert Georgs sorgt für Speisen, das Reisebüro Behrens dreht das Glücksrad.