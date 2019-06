Landesbeste treffen sich in Malente: : Wettbewerb der Jugendwehren

Den Teilnehmern aus Benz-Nüchel, Malente, Manhagen, Lütjenburg, Schönkirchen und Wankendorf blieben nur Statistenrollen.

Malente | Dabei sein ist alles, dachten sich die Jugendfeuerwehren Benz-Nüchel und Bad Malente Gremsmühlen. Schließlich war es ihnen gelungen, sich im Jubiläumsjahr – beide Jugendwehren feiern 40-jähriges Bestehen – für die Landesmeisterschaft im Bundeswettbewerb zu qualifizieren, wie Melanie Huboi, stellvertretende Jugendwartin für Benz-Nüchel, nicht ohne Stolz anmerkte.

Doch am Ende reichte die Punktzahl nicht. Die Jugendwehren Steinbergkirche (Schleswig-Flensburg) und Dassendorf (Herzogtum Lauenburg) absolvierten aus Sicht der Bewerter die Übungen am besten und fahren am 8. September nach Xanten zum Bundesentscheid. Steinbergkirche nahm außerdem den Wanderpokal des Innenministers mit nach Hause.

Im Malenter Ernst-Rüdiger-Sportzentrum traten zwölf Gruppen zu je neun Mitstreitern aus vier Kreisen an: Aus Ostholstein waren Manhagen, Bad Malente-Gremsmühlen und Benz-Nüchel vertreten, aus dem Herzogtum Lauenburg kamen die Jugendwehren Dassendorf und Schwarzenbek, aus dem Kreis Plön waren Lütjenburg, Schönkirchen und Wankendorf dabei. Aus Schleswig-Flensburg nahmen das Amt Steinbergkirche, Ostangeln und Tetenhusen teil. Alle hatten sich vorab auf Kreisebene qualifiziert.

Zu bewältigen waren ein Löschangriff mit Knotenübung und Hindernissen sowie ein Staffellauf mit sieben Stationen. Beim Löschangriff waren eine Leiterwand, eine Hürde und ein Tunnel zu überwinden. Der Staffellauf über 400 Meter verlangte unter anderem an feuerwehrtechnischen Einlagen, einen 15 Meter langen Schlauch aufzurollen, einen Balanceakt über eine Bank, das Anlegen von Schmalgurt, Handschuhen und Helm bei Übergabe des Staffelholzes, einen Schlauch an das Strahlrohr anzukuppeln und einen Leinenbeutel mit Sicherheitsleine zwischen zwei Stangen hindurch zu werfen. Bis zu drei Minuten waren für den Lauf angesetzt, maximal sechs Minuten für den Löschangriff.