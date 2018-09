Weste der HSG-Landesligahandballer bleibt weiß

von Harald Klipp

Die Landesliga-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz gewannen ihr erstes Auswärtsspiel der Saison beim TSV Ellerau am Ende deutlich mit 32:22(14:12) Toren und bleiben verlustpunktfrei. Die Ostholsteiner mussten neben Benjamin Path auch auf den verletzten Kapitän Martin Fürst verzichten.

Die HSG Holsteinische Schweiz kam nur schwer in Fahrt, lag 1:4 zurück (5.). Mit dem 5:5 (10.) gelang Fabian Buck der Ausgleich. Die Gastgeber lagen bis zum 11:10 (19.) vorn. „Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf den gegnerischen Angriff gefunden, waren viel zu passiv. Im Angriff erfolgten ständig technische Fehler und Unkonzentriertheiten beim Abschluss“, sagte HSG-Trainer Stefan Risch.

Ausgerechnet eine TSV-Auszeit, ein verworfener Siebenmeter vom Ellerauer Michel Averhoff und eine Zeitstrafe gegen ihn wendeten dann das Blatt. Leon Risch glich zum 11:11 (25.) aus, Jan Kunert traf zur ersten HSG-Führung des Tages und wieder Leon Risch, diesmal mit einem Doppelpack, zum 14:11 (28.).

Diesen Lauf nahmen die Gäste mit in die zweite Hälfte. Hannes Grunwald sorgte mit einem Doppelschlag für die erste Sechs-Tore-Führung (20:14, 39.). Torwart Tim Schneider parierte einige TSV-Würfe und leitete Gegenstöße ein. Als Michel Averhoff die Rote Karte sah und Leon Risch zum 25:16 (45.) traf, war das Spiel endgültig entschieden. Auch im Positionsangriff, wo vor allem Falko Degner überzeugte, lief es nun besser. So war der Zehn-Tore-Sieg am Ende durchaus verdient. Stefan Risch war mit der zweiten Halbzeit zufrieden.

Am Freitag, dem 28. September will die HSG die Erfolgsserie ab 20.30 Uhr in der Eutiner Sieverthalle gegen den Büdelsdorfer TSV fortsetzen. In Ellerau spielte die HSG mit den Torhütern Tim Schneider und Marek Malzahn sowie Falko Degner (10), Leon Risch (6/2), Simon Grage (5/1), Hannes Grunwald (4), Fabian Buck (2), Steffen Engelbrecht, Jan Kunert, Till Dummer, Fynn Sager, Florian Brandt (je 1) und Kevin Kutz.