Fussball-Kreisliga Ost : Werner Steinfadt springt als Coach ein

Eutin 08 II hängt nach 2:5-Niederlage auf Fehmarn im Tabellenkeller fest.

Avatar_shz von shz.de

03. Oktober 2021, 22:46 Uhr

Eutin | In der Fußball-Kreisliga setzte die Reserve von Eutin 08 II ihre Niederlagenserie mit einem 2:5(2:3) bei der SG Insel Fehmarn fort und verharrt auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft wurde von Werner Steinfadt gecoacht, der für das zurückgetretene Trainer-Duo Roy Meinhard und Sören Elsner einsprang.

Die Eutiner traten mit gerade einmal zwölf Spielern die Reise auf die Insel an. Die Gäste fanden nur schwer in die Partie und lagen früh zurück. Peter Minch (12.) und Justin Scheel (19.) sorgten mit ihren Treffern für eine 2:0-Führung der Gastgeber. Erst danach kamen die Eutiner besser ins Spiel und dominierten den Gegner. Der verdiente Lohn blieb nicht aus. Nach dem Anschlusstreffer durch Nic Rosert in der 30. Minute sorgte Lennart Klesny wenige Minuten später für den Ausgleich. Die Freude der Eutiner währte jedoch nur kurz, denn Shati Azizi sorgte in der 35. Minute für die erneute Führung der Gastgeber, als er einen Konter erfolgreich abschloss.

Die Partie war bereits zu Beginn des zweiten Durchganges entschieden, nachdem Dennis Petersen das 4:2 erzielt hatte (48.). Die Eutiner hatten nichts mehr zuzusetzen und konnten sich bei ihrem Torwart bedanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel. Niklas Heesch verhinderte in mehreren Eins-gegen-Eins-Situationen weitere Treffer der SG Insel Fehmarn. Nur einmal war der Keeper machtlos, als Scheel (77.) mit seinem zweiten Tor den 5:2-Endstand herstellte.

„Das Ergebnis ist auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben die erste Viertelstunde verpennt und nach dem vierten Gegentor schwanden die Kräfte“, sagte Steinfadt, der in dieser Woche auch das Training übernimmt und hofft, dass schnell ein neuer Trainer gefunden wird.