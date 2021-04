Wenn sich gefiederte Freunde streiten

OHA-Serie Vogelkunde: Kämpfe sind selten, können aber auch tödlich enden

28. April 2021, 09:39 Uhr

Mir schwillt der Kamm“ möchte sich vielleicht der Eine oder Andere von uns eingestehen, wenn beispielsweise in der Familie ein Streit ausbricht. Bei solchen Gedanken fragt man sich, woher diese Redewendung – losgelöst von diesem Thema – eigentlich kommt.

Dabei kann sich der Blick in den Hühnerhof richten, auf dem manchem Gockel die Präsenz eines Rivalen missfällt. Da dieser unglücklicherweise gerade auch noch hervorragend „in Saft und Kraft“ steht, ausgedrückt durch seinen gut durchbluteten, „geschwollenen“ Hautlappen auf dem Kopf, seinem Kamm, nimmt er sich seinen Rivalen kämpferisch „zur Brust“.

Diese zum Kampf bereiten Hähne wurden seit 3000 Jahren von fast allen Völkern der Erde zu traditionellen Hahnenkämpfen „genutzt“; es entwickelten sich in regionalen Kulturen daraus traditionell sportliche Wettbewerbe, die dann in der neuen Zeit oft zu gesetzlich verbotenen Glücksspielen eskalierten und wegen der Tierquälerei verfolgt wurden. Sie endeten meistens mit dem Tod eines der kämpfenden Rivalen.Streit zumeist

in der BalzzeitFalls sich Vögel in der Natur streiten, geht es in der Regel während der Balz um eine Partnerin, die es kämpfend zu gewinnen gilt. Der Hahn hat nach der Mauser sein Prachtkleid angelegt, flötet sein Revieranspruchslied oder zeigt auffälliges Verhalten in Form einer Körpersprache.

Selten sind männliche Kämpfe in der Vogelwelt, aber sie sind auf die Verletzung oder gar den Tod des Gegners ausgerichtet.

So vollzieht eine Watvogelart auf traditionellen Plätzen der Küste, die sogar Arenen genannt werden, sogenannte Schein- oder Schaukämpfe, die sich aus federsträubendem Drohen, aus einem lebhaften Gerenne ohne erkennbares Ziel und aus kurzen Luftsprüngen zusammensetzen; deren Akteure werden daraufhin Kampfläufer genannt. Ihr wissenschaftlicher Name „Philomachus pugnax“ (griechisch: Jemand, der gerne kämpft, lateinisch: kampflustig).

Bei einem Kampf um die Verteidigung der Brut kann es schon mal ernster zur Sache gehen, steht doch das Leben der Nachkommen und deren Verteidigung zur Disposition. Eine auf Nahrungssuche ruhig ihre zehn Küken durch die Schilfzone führende Stockente kann zu einem erregten Angriff starten, falls sich eine Silbermöwe eines ihrer Nachkommen greifen möchte.

Auch der Brutplatz selbst muss in den Kolonien zahlreicher Meeresvögel zunächst erkämpft und schließlich verteidigt werden, gilt es doch einerseits den gegenseitigen Schutz durch die Vielzahl der eigenen Art zu nutzen, aber andererseits dann auch die Nähe zu tolerieren, die im rücksichtslosen Kampf um Nahrung und andere Ressourcen im täglichen Miteinander keine Beachtung findet. In großen Ansammlungen von Gänsearten, die auf dem Grünland zunächst friedlich grasen, entsteht bei unseren Beobachtungen plötzlich wie aus „dem heiteren Himmel“ und aus dem anscheinenden Nichts heraus eine Unruhe, die sich durch einen kurzen, aber heftigen Streit einzelner Individuen ausdrückt, der sich durch gegenseitiges Anzischen und flügelschlagenden Angriff zeigt – und sofort kehrt danach wieder Ruhe ein. Da offensichtlich für solches Verhalten keine Ursache zu erkennen ist, spricht man von einem „Übersprungverhalten“. Das kennen auch die Menschen, wenn sie nervlich strapaziert sind und bei ihrem Gegenüber unberechtigterweise den Frust abladen müssen.



