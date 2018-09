Wenn Mehl zur Gefahr wird

Angehende Elektroniker lernen Arbeitssicherheit / Infomobil der Berufsgenossenschaft zu Gast bei der Beruflichen Schule Eutin

von sul

18. September 2018, 12:49 Uhr

Schwarzpulver explodiert – klar. Aber Mehl? Dass auch Lebensmittel, wie Mehl, Explosionen verursachen können, lernten gestern die angehenden Elektroniker in einem rollenden Schulungszentrum. Das Infomobil der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

(BG Etem) war an der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin zu Gast. Im Seminar über Gefahrstoffe erklärte Dozent Nikolai Isaak anhand der bisher größten Mehlstaubexplosion in Deutschland in der Bremer Rolandmühle, welche schwerwiegenden Folgen ein unbedarfter Umgang mit Staub in Werkstätten oder Baustellen haben kann. Ein Kabelbrand löste im Februar 1979 in der Mühle eine so starke Explosion aus, dass es sechs Wochen dauerte den Brand zu löschen. Bei diesem Unfall starben mehrere Menschen. Wie so etwas passieren kann, zeigte Isaak nach seinem Vortrag in einem durchsichtigen Behälter mit Sauerstoff, Zündquelle und Lycopodium-Pulver (anstelle von Mehl).

Nico Jens Wohlan, Berufsschullehrer für Elektrotechnik und Mathematik, hat als gelernter Elektroinstallateur früher selbst einige Unfälle auf Baustellen mitbekommen. „Da wollen wir möglichst effektiv vorbeugen“, sagte er. Aus diesem Grund hatte Berufsschullehrer Wohlan den Schulungswagen der BG Etem für die Berufliche Schule Eutin angefordert. Schulleiter Carsten Ingwertsen-Martensen ist überzeugt: „Die Fachkräfte können sehr genau sagen, welche Gefahren passieren können.“ In der dreitägigen Schulungsveranstaltung werden den Auszubildenden des Elektrohandwerks weitere Inhalte über Arbeitssicherheit, wie Schutzausrüstung und Grundlagen über Arbeitsunfälle, beigebracht.

Das Schulungszentrum auf vier Rädern ist das ganze Jahr unterwegs und kann kostenlos von Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben sowie Schulen angefordert werden.