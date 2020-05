Wenn Homeoffice zur Erholung wird

Ein Stückchen Urlaub im Arbeitsalltag: „Workation“ in Preetz

von Michael Kuhr

12. Mai 2020, 12:08 Uhr

Plön/Preetz | Die Initiative „Plön hilft Plön – regional kaufen und den Kreis Plön stärken“, die durch die Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön (WFA) ins Leben gerufen wurde, unterstützt die Unternehmen im Kreis Plön in Zeiten der Corona-Pandemie und gibt ihnen eine Plattform im Internet, um den Bürgern ihre alternativen Angebote online zu präsentieren. Mittlerweile sind schon 33 Unternehmen des Kreises auf „ploen-hilft-

ploen.de“ gelistet.

Die Maßnahmen im Kreis Plön lockern sich nun schrittweise, die Geschäfte sind wieder offen und auch das besonders betroffene Gastgewerbe hegt nun Hoffnung auf die Sommersaison, aber versucht gleichzeitig das Beste aus der Krisensituation zu machen. Die Initiative „Plön hilft Plön“ hat nun kürzlich einen dieser Betriebe in Preetz besucht und ein besonderes Angebot testen können.

Im „Flair Hotel Neeth“ in Preetz sind die Hotelzimmer nun seit Wochen bis auf wenige Dienstreisende leer. Darauf hat das Hotel mit einem alternativen Angebot schnell reagiert. Momentan sind viele Berufstätige von ihren Büros auf einen Arbeitsplatz zu Hause ausgewichen. Um dem Stress zu entfliehen, der mitunter im Homeoffice herrscht, bietet das Hotel nun die Möglichkeit sich tagsüber in die Hotelzimmer in Preetz einzumieten, um von dort aus entspannt arbeiten zu können.

Da das Hotel Neeth nicht nur eine schnelle Internetverbindung und Zimmerservice anbietet, sondern auch eine nette Terrasse im Grünen zum Relaxen sowie Meditations- und Fitnessraum zur Verfügung stellt, kann vielmehr von „Workation“ gesprochen werden. Also Arbeiten (Work) und Urlaub (Vacation) in einem.