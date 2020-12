Eutin : Wenn der Beruf zur Berufung wird – Dr. Gerd Petersen geht in Ruhestand

Der Allgemeinmediziner will sich aber weiterhin medizinisch engagieren – vor allen Dingen in den Corona-Impfzentren.

Eutin | Ein aufgeräumter Schreibtisch, ein blütenweißes Hemd, das Stethoskop locker um den Hals geschwungen und die Ruhe in Person – so kennen und schätzen die Patientinnen und Patienten „ihren“ Arzt Dr. Gerd Petersen. Der Allgemeinmediziner hatte am vergangenen Mittwoch seinen letzten Arbeitstag in der hausärztlichen und internistischen Gemeinschaftspraxis „Dr. Petersen-Busse“ angetreten, denn der 66-Jährige geht nach über 31 erfolgreichen, niedergelassenen Berufsjahren in Eutin am 31. Dezember in den Ruhestand. Und der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

„Es war schon immer mein Wunsch, Mediziner zu werden“, schwärmt Dr. Gerd Petersen. Er sitzt ebenso gelassen wie zufrieden in seinem Sprechzimmer auf einem bequemen Stuhl vor einem Regal voller Fachbücher, die ihm bei seiner medizinischen Arbeit Begleiter sind. Doch echte „Arbeit“ ist der Beruf des Arztes nie für ihn gewesen. Mehr noch: Der Beruf ist für Dr. Gerd Petersen zu einer Berufung geworden. Und er liebt seine Tätigkeit, er liebt die Fürsorge für die Menschen, und er steckt dabei auch manchmal selbst zurück. Petersen lebt den Hippokratischen Eid seit dem Beginn seines Wirkens als Arzt. Er ist bodenständig, muss keine Rollen „spielen“ und verfügt über eine hohe Empathie.

Im Rückblick auf sein Berufsleben ist sich der Eutiner Mediziner sicher: „Alle paar Jahre verdoppelt sich das medizinische Wissen.“ Vor 30 Jahren waren Herzkatheter-Untersuchungen in der Kardiologie keineswegs Standard und die Menschen lagen mit einem Herzinfarkt drei Wochen auf Station, heute gebe es Stents und die Patienten seien schon nach drei Tagen in der Rehabilitation. Eine ähnliche Entwicklung sieht er in der Gelenkchirurgie; vor 30 Jahren sei der Einsatz eines künstlichen Kniegelenkes nur an Spezialkliniken möglich gewesen. „Das ist eine gewaltige Entwicklung“, staunt Petersen. Veränderungen habe es auch in der hausärztlichen Medizin gegeben. Heute gebe es weniger Hausbesuche bei den Patienten, weil es einen geregelten Notdienst mit Anlaufpraxis und Fahrdienste gebe.

Aber auch die Krankheitsbilder der Patienten in der hausärztlichen und internistischen Gemeinschaftspraxis von Dr. Gerd Petersen und Reimar Busse haben sich im Laufe der vergangenen 31 Jahre verändert: „Der Asthmatiker kommt heute kaum noch als Notfall in die Praxis, weil die Inhalations-Medikamente so gut geworden sind“, sagt Petersen. Heute beherrschten Diabetes oder Bluthochdruck die Krankheitsbilder mit Herzkreislaufproblemen als typische Folgeerkrankungen.

Petersen sieht in der Medizin in den nächsten Jahren eine rasante Weiterentwicklung. Dabei könnten sich die Strukturen der medizinischen Versorgung durch den vorherrschenden Kostendruck noch weiter verändern. Vieles, was heute noch mit einer geringen Verweildauer in den Kliniken operiert werde, könnte bald auch ambulant versorgt werden – zum Beispiel die operative Behandlung von Krampfadern. Zur Reduzierung der Kosten innerhalb der Praxis gehöre die Digitalisierung. „Wir sind mittendrin“, erinnert sich Dr. Petersen an Zeiten ohne Computer, als er die Krankenscheine noch mit der Hand ausfüllen und für die Abrechnung sortiert zur Kassenärztlichen Vereinigung schicken musste. Labore lieferten heute zum Beispiel Ergebnisse von Blutuntersuchungen digital in die Praxis und auch die Telemedizin mit Sprechstunden am Computerbildschirm werde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das Thema ist gerade in der Corona-Zeit in Bewegung geraten. Es gebe auch in vielen ländlichen Bereichen leider keine Hausärzte mehr. Hier könne die Telemedizin Hilfe leisten.

Doch das wird Dr. Gerd Petersen nicht mehr als niedergelassener Arzt erleben. Aber ärztlich will er sich gern weiter engagieren: zum Beispiel freiwillig bei den anstehenden Tätigkeiten in den Corona-Impfzentren oder als Praxisvertretung. „Ich möchte gern noch ein wenig in der Medizin tätig sein und den Kontakt halten“, sagt Dr. Petersen. Seine trotzdem gewonnene Zeit möchte er seinen Enkeln schenken, aber auch seiner Ehefrau Angelika, die als Lehrerin am Weber-Gymnasium Ende Januar 2021 pensioniert wird. Sie freuen sich darauf, mehr Zeit miteinander verbringen zu können, wollen gemeinsam reisen (wenn Corona es wieder zulässt), Cabrio fahren, Schleswig-Holstein mit den neuen E-Bikes erkunden, vielleicht wieder Golf spielen und auch mal in Ruhe Bücher schmökern.

Sechs Kinder sind aus der Ehe von Angelika und Gerd Petersen hervorgegangen. Die jüngste Tochter, Dr. Katharina Petersen, wird später in der dann ehemaligen Praxis ihres Vaters eine zweijährige Assistenz antreten und auf Aljoscha Marx als neuen Chef treffen. Marx wird gemeinsam mit Reimar Busse die Gemeinschaftspraxis verantwortlich führen.

GemeinschaftspraxisEine Praxis wächst





1976 eröffnete der Allgemeinmediziner Dr. Norbert Krüger seine Arztpraxis in der Eutiner Schloßstraße 5, in die Dr. Gerd Petersen nach vorherigen Vertretungen in der Praxis als junger Mediziner am 1. Oktober 1989 eintrat. Die Praxis war zweieinhalb Zimmer groß. Schon im Sommer 1990 vollzogen beide die erste Vergrößerung in einer neuen Praxis am Berliner Platz und 2004 in der Peterstraße, dem heutigen Standort. Dr. Norbert Krüger schied Ende 2007 aus und der Mediziner Reimar Busse kam als Nachfolger hinzu. Gemeinsam mit Reimar Busse entwickelte Dr. Gerd Petersen die Praxis kontinuierlich weiter. 2019 wurde die Praxis noch einmal deutlich vergrößert und findet immer mehr Zuspruch.

Vom Abiturienten zum Arzt

Der im Oktober vor 66 Jahren in Flensburg geborene Gerd Petersen ist seiner Geburtsstadt bis heute treu – als großer Fan der SG Flensburg-Handewitt. In Flensburg machte er sein Abitur, ging zwei Jahre in den Sanitätsdienst der Marine, danach als Pflegekraft in ein kleines Krankenhaus in Kappeln und machte Nachtschichten in einem Kieler Krankenhaus. Petersen studierte zunächst sechs Semester Mathematik und Physik, bevor er 1979 sein Studium der Humanmedizin in Tübingen begann, das ihn anschließend nach Göttingen und später gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau nach Lübeck führte. Den praktischen Teil der Ausbildung in Chirurgie, Gynäkologie und Innerer Medizin absolvierte Gerd Petersen im damaligen Eutiner Kreiskrankenhaus. Die Promotion erfolgte 1985, danach eine Anstellung bei Prof. Ludwig in der Inneren Medizin im Kreiskrankenhaus und Assistenzzeiten in Neumünster und Grömitz, bis 1989 die Ernennung zum Facharzt für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung „Naturheilverfahren“ erfolgte.