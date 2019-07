Wenn das Navi den richtigen Weg nicht weiß

von Michael Kuhr

03. Juli 2019, 16:06 Uhr

Eutin | Navigationsgeräte werden von vielen Menschen ernster genommen als Verbotsschilder, das lässt sich täglich an jeder Baustelle beobachten. Seitdem im März in Eutin die Straße Am Rosengarten durch eine Baustelle zur Sackgasse wurde, die nur Anlieger befahren dürfen, verging vermutlich kein Tag, an dem nicht Autofahrer ihr Glück versucht haben, ob sie nicht doch die Baustelle passieren können. Mancher „Umkehrer“ hat dann auch nicht mitbekommen, dass die Stolbergstraße eine Einbahnstraße ist und für den Rückweg nicht genutzt wreden kann, wie dieses Foto zeigt.