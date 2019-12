Regine Hoffmann ist seit Zwölf Jahren Tafel-Kundin : Wenn das Geld trotz Arbeit nicht zum Leben reicht

Die 55-jährige Eutinerin, alleinerziehende Mutter, zeigt sich trotz ihrer Situation nicht nur an Weihnachten zufrieden.

Avatar_shz von Constanze Emde

23. Dezember 2019, 18:13 Uhr

Eutin | Regine Hoffmann ist zufrieden mit ihrem Leben. Andere würden vielleicht sagen, sie hat sich mit „ihrer Situation arrangiert“, doch das würde der Lebensfreude, die die 55-Jährige ausstrahlt und empfindet, nicht gerecht.

Immer wieder neu anfangen

Die Mutter zweier Kinder (18 und 34) musste mehrmals im Leben neu anfangen – mit neuen Partnern, an neuen Wohnorten, bei neuen Arbeitgebern. Nach der Ausbildung zur Bürokauffrau wechselte sie in den Einzelhandel. Das Portfolio an Positionen reicht von der Bezirksleiterin bei Schlecker über eine Teilzeitkraft beim Sozialkaufhaus „Möbioh“ bis zur heutigen Verkäuferin in der Holtex-Schuh-Abteilung.

Als Alleinerziehende reicht das Geld nicht

Seit sie alleinerziehende Mutter ist, reicht das eigene Geld nicht zum Leben. „Es reichte hinten und vorn nicht, und da habe ich mit einer Freundin von der Tafel gehört, und wir sind einfach mal hingefahren und haben nachgefragt“, erinnert sie sich. Das war vor zwölf Jahren. Problem erkennen, Lösung suchen und umsetzen, das hat sie schnell gelernt. Weil sie damals in Ahrensbök wohnte, konnte sie nichts von der Eutiner Tafel bekommen, sich aber ab und zu etwas von der Neustädter abholen.

Keine Berührungsängste

Seit dem Umzug vor elf Jahren in die Wohnung am Hochkamp hat sie einen festen Termin bei der Eutiner Ausgabe. Berührungsängste, Sorge vor den Blicken oder Vorurteilen anderer habe sie beim Gang zur Tafel nie gehabt. Grund: „Man muss es immer mit zwei Augen sehen. Es wird unheimlich viel Essen weggeschmissen, mit dem Menschen, die nicht so viel haben, gut geholfen werden kann.“ Menschen wie ihr.

980 Euro netto

Zu ihrem Verdienst von rund 980 Euro netto kommen Kindergeld, (noch) 100 Euro des Vaters an Unterhalt, und aktuell bekomme der Sohn noch 250 Euro Hartz IV, weil er seine Ausbildungsstelle verloren habe. Rund 700 Euro Miete und Strom gehen davon ab, Rundfunk-Gebühr und ein Handy für beide ebenfalls, „das braucht man doch heutzutage, und möchte ich meinem Sohn auch gönnen“. Zum Leben für Einkäufe bleibt den beiden pro Monat in etwa 200 Euro, 50 Euro in der Woche. Regine Hoffmann macht alles zu Fuß. Kein Auto.

Ich flitze an meinem freien Tag von Angebot zu Angebot, um frisches Obst und Gemüse zu bekommen und vielleicht mal ein Stück Fleisch oder etwas Besonderes wie für Weihnachten. Regine Hoffmann, Tafel-Kundin

„Ich flitze an meinem freien Tag von Angebot zu Angebot, um zusätzlich zu den Sachen der Tafel frisches Obst und Gemüse zu bekommen und vielleicht mal ein Stück Fleisch oder etwas Besonderes wie für Weihnachten“, sagt sie. Von Stopka zu Edeka und von dort zu Rewe und wieder zum Hochkamp sei da nicht selten die Strecke, die sie zurücklege, um günstig, aber trotzdem gut einzukaufen. Sie koche immer für zwei Tage vor, immer selber, keine Fertiggerichte – das spare neben Zeit so einiges andere.

Mehr Respekt

Regine Hoffmann ist genügsam. „Ich habe alles, bin gesund und zufrieden“, sagt sie nach einem Wunsch gefragt. Und dann kommt doch noch einer: „Das Kindergeld sollte nicht angerechnet werden, es ist doch für die Kinder gedacht. Und ein respektvollerer Umgang mit den Menschen wäre schön beim Amt“, sagt sie und nennt Beispiele, die teils Jahre alt sind, aber deshalb nicht weniger Kopfschütteln verursachen.

Als sie jobsuchend nach Eutin zog, wurde sie zu Möbioh vermittelt ins Industriegebiet – „mit der Begründung, dass ich mich nicht daran gewöhne, so lange im Bett zu liegen“.

„Ihre Miete ist zu hoch“

Ein andernmal nach einem Sachbearbeiterwechsel beim Jobcenter – sie muss regelmäßig Einkommen und Kontoauszüge vorlegen – habe ihr der neue Mitarbeiter gesagt: „Sie bekommen dann mal Post von mir, sie müssen umziehen. Ihre Miete ist zu hoch.“ Sie erklärt, dass sie auf eine Erdgeschosswohnung angewiesen sei, wegen ihrer Hüft- und Bandscheibenprobleme. Zwar haben sie zu zweit nur einen Anspruch auf eine Zweiraumwohnung, „aber ich möchte mir und meinem Sohn ein getrenntes Schlafzimmer ermöglichen. Ich habe immer nebenher gearbeitet, liege nicht auf meiner ‚faulen Haut‘, aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen und zuständig sind, fairer auf die Menschen schauen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind“, sagt die 55-Jährige. Die Tafel und ihre Ehrenamtler lobt Regine Hoffmann: „Sie sind einfach so nett, sind immer bemüht und machen vieles möglich.“

Zeit mit der Familie

Weihnachten, das ist für sie nicht die Zeit der großen Geschenke, sondern die Zeit der Gemeinschaft. „Weihnachten ist für mich, wenn ich mit meiner Familie zusammen am Tisch sitze, eine schöne Zeit habe und wir gemeinsam etwas schönes essen.“