Weniger Verletzte bei Unfällen in Ostholstein

Polizeidirektion Lübeck legt Statistik für 2017 vor / Zahl der Verkehrsunfälle gestiegen

von Alexander Steenbeck

12. April 2018, 13:53 Uhr

Mehr Unfälle, aber weniger Verletzte: Das ist die Bilanz des Verkehrssicherheitsberichtes, den die Polizeidirektion Lübeck gestern veröffentlicht hat. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ist 2017 gesunken. Demnach wurden 895 Unfälle mit Personenschaden gezählt – 2016 waren es noch 956 gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 6,4 Prozent. Alle Unfallarten zusammengenommen gibt es jedoch einen leichten Anstieg um 1,1 Prozent – 6796 Verkehrsunfälle stehen 6722 Kollisionen im Jahre 2016 gegenüber.

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen Verunglückten ist um etwa vier Prozent auf 1144 gesunken. Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Kreis Ostholstein sechs tödliche Verkehrsunfälle – insgesamt verunglückten fünf Autofahrer und eine neunjährige Fußgängerin tödlich. „In der Zehn-Jahres-Betrachtung ist dies die niedrigste Zahl tödlich verletzter Verkehrsteilnehmer im Kreis Ostholstein“, sagte ein Behördensprecher gestern. Weiterhin wurden 164 Verkehrsteilnehmer schwer und 974 leicht verletzt. Die Zahl der Schwerverletzten sank gegenüber 2016 um 4,7 Prozent; bei den Leichtverletzten zählte die Polizeidirektion 974 statt 1008 Personen (minus 3,4 Prozent).

Die Zahl von Fahrzeugführern, die sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, ist erneut um 80 Fälle gestiegen und zeigt in der Fünf-Jahres-Betrachtung einen Anstieg um mehr als 300 Fälle.

Die Anzahl von Verkehrsunfällen, verursacht von jungen Fahrern im Alter von 18 bis 24 Jahren, ist mit 207 Unfällen (Vorjahr 206) nahezu konstant geblieben. Im Gegensatz dazu sind Verkehrsunfälle, die von Senioren verursacht wurden, deutlich von 307 auf 323 Verkehrsunfälle angestiegen.

Bei Radfahrerunfällen konnte hingegen ein Rückgang um 16 Prozent von 338 auf 298 Unfälle festgestellt werden. Auch der Anteil von Fußgängerunfällen ist leicht rückläufig – von 88 in 2016 auf 85 im vergangenen Jahr.

Die Anzahl von Zweiradunfällen ist wiederum gegenüber 2016 um fast neun Prozent von 136 auf 148 Unfälle angestiegen; die Zahl unter Beteiligung von Lkw und Bussen hingegen ist mit 207 Unfällen aber nahezu gleich geblieben.

Häufigste Unfallursache sind Vorfahrtsverletzungen – dies zeigt sich auch in den Unfallschwerpunkten: In Ostholstein ist das die „Ikea-Kreuzung“ bei Ratekau (fünf Kollisionen), in Eutin die Bereiche Elisabethstraße/Hospitalstraße und Sielbecker Landstraße/Dorfstraße (drei beziehungsweise vier Kollisionen).

