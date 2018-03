Weniger Straftaten in Ostholstein

Polizei stellt Kriminalstatistik für den Kreis vor / Zahl der Verbrechen im vergangenen Jahr gesunken, Aufklärungsquote gestiegen

von Alexander Steenbeck

19. März 2018, 17:34 Uhr

Seinem Ziel, dass die Bürger den öffentlichen Raum angstfrei nutzen können, scheint der Leitende Polizeidirektor Norbert Trabs ein Stück näher gekommen zu sein. Denn in vielen Bereichen der gestern vorgestellten Kriminalstatistik sind Rückgänge zu verzeichnen.

Insgesamt registrierten die Schutz- und Kriminalpolizei 2017 im Kreis 13 119 Verbrechen und Vergehen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 791 Delikte weniger. Für Behördenleiter Trabs ist der Rückgang um 5,69 Prozent „eine erfreuliche Nachricht“. Zum Vergleich: Die Zahl der Gesamtstraftaten lag noch vor zehn Jahren bei 17 552 Delikten und hat sich bis heute auf einem Niveau von rund 13-14 000 Straftaten eingependelt. Der aktuelle Wert für Ostholstein stellt jedoch den seit zehn Jahren niedrigsten dar.

Positiv aus Sicht der Ostholsteiner entwickelte sich auch die Aufklärungsquote: Sie stieg im Vergleich von 2016 zu 2017 von 52,7 auf 56,2 Prozent. „Somit liegt sie deutlich über dem Landesdurchschnitt von 53,9 Prozent“, sagte Trabs. 100 Prozent aller Fälle aufklären konnten die Ermittler sogar bei den Kapitalverbrechen (Mord und Totschlag). 13 Delikte hatte es 2017 gegeben, neun waren bereits im Versuch stecken geblieben, sagte Kriminaldirektor Detlev Zawadzki.

Bei den einzelnen Deliktarten sticht insbesondere der Rückgang bei den Einbrüchen in Wohnungen und Häusern ins Auge. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizeidirektion Lübeck in Ostholstein einen Rückgang um rund 50 Prozent. Wurden 2016 noch 488 Einbrüche verzeichnet, waren es im vergangenen Jahr noch 240. Das Thema hatte die Polizei intensiv beschäftigt, sagte Kriminaldirektor Michael Sörensen. Aufgrund der zusätzlich eingesetzten Beamten, den zusammengefassten Ermittlungen, aber auch der Vorsorge vieler Haus- und Wohnungseigentümer sei es zu verdanken, dass sich die Zahl der Einbrüche reduziert habe, so Sörensen. Der „hohe Fahndungsdruck“ habe jedoch auch zu einer „Verdrängung und Verlagerung“ geführt – zumal die Tätergruppen weiträumig aktiv seien, so Sörensen. Aber auch in Lübeck kann die Polizeidirektion ein Minus bei den Einbrüchen vermelden – um rund 30 Prozent ist die Zahl in der Hansestadt gesunken. Innerhalb der Polizeidirektion geht man davon aus, dass dieser Rückgang sich aus 2018 fortsetzt. „Die Zahlen sind keine Momentaufnahmen, sondern eine Entwicklung. Wir haben die Hoffnung und die Vermutung, dass die Einbruchszahlen weiter zurückgehen“, sagte Sörensen.

Vervielfachte Ermittlungen und Kontrollen hätten auch dazu beigetragen, dass die Zahl der Rauschgiftdelikte im Kreis um mehr als 50 Prozent angestiegen ist, so Sörensen. Für Ostholstein sind im vergangenen Jahr 754 Fälle verzeichnet worden – 2016 waren es 489. Die Formel „mehr Beamte umso mehr Vorgänge werden bekannt“ zeige hier Wirkung. Jedoch sei das Ergebnis nicht zwingend eine Steigerung der Drogenkriminalität, sondern überwiegend eine „Aufhellung des Dunkelfeldes“, so Trabs. Zur „Erhellung der Rauschgiftszene“ habe die Polizei „starke Anstrengungen unternommen“, sagte Trabs. Während in Lübeck insbesondere der Bereich von Krähenteich und Bahnhof im Visier stehen, scheint in Eutin wieder Ruhe eingekehrt. Der Markt war nach Auseinandersetzungen zum gefährlichen Ort erklärt worden. „In Eutin ist gelungen, die Situation zu befrieden“, sagte Trabs.

„Ein sehr erfreuliches Bild“ sei auch bei der politisch motivierten Kriminalität zu verzeichnen, so Zawadzki. Es wurden keine religiös-motivierte Straftaten oder Delikte mit ausländischen Ideologien verzeichnet.

Ermittlungen in Neustadt – dort hatten Unbekannte Fahrräder einer syrischen Familie in Brand gesteckt – führten zu keinen weiteren Befunden, dass es sich um eine fremdenfeindliche Tat gehandelt haben könnte. Insgesamt ging die Zahl der politisch motivierten Gewaltdelikte im Bereich der Polizeidirektion Lübeck von 15 Fällen in 2016 auf neun im vergangenen Jahr zurück. Vergehen von Rechts nahmen ab (2016: 153; 2017: 125), die von linken Gruppierungen zu (2016: 33; 2017: 65). Dies seien jedoch vorwiegend „Propaganda-Delikte“, also das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole und Co., sagte Zawadzki.