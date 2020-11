Plön : Wem gehört eigentlich die Prinzeninsel?

Ratsherr Dr. Detlef Erdtmann fordert Abwägung zwischen privaten wirtschaftlichen Interessen und Interesse der Öffentlichkeit.

von Michael Kuhr

29. November 2020, 16:13 Uhr

Plön | Sie ist der touristische Besuchermagnet in Plön schlechthin: die Prinzeninsel – ein Schatz in der Natur, den sich die Stadt Plön gern bewahren möchte. Es stehen dort Investitionen an. Doch scheint die Frage noch nicht geklärt, wer ist eigentlich der grundbuchlich eingetragene Eigentümer des etwa 15 Hektar großen Eilandes mit Niedersächsischem Bauernhaus und Prinzenbad? Diese Frage wirft der Plöner Rechtsanwalt und Ratsherr Dr. Detlef Erdtmann (FWG-Plön) auf.

„Für mich ist nicht das Haus Hohenzollern Eigentümer der Prinzeninsel, sondern eine GmbH & Co.KG“, sagte Erdtmann. In einem ihm vorliegenden Vertragsentwurf verhandelt die Stadt Plön mit der in Potsdam ansässigen „Monbijou Immobilien GmbH & Co.KG“. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Vermietung und die Veräußerung von Immobilien und von Beteiligungen an Unternehmen im Immobilienbereich, jeweils im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie die Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien im In- und Ausland.

Zu Monbijou gehören die Wildpark-West Vermögens- und Grundstücksverwaltung GmbH (Potsdam, Geschäftsführer Georg Prinz von Preußen), Georg Friedrich Prinz von Preußen aus Fischerhude selbst als Gesellschafter sowie Andreas Mattfeldt als Gesellschafter und Geschäftsführer der Königlich Preußischen Biermanufaktur GmbH Berlin. Das sind auch die Namen, mit denen Bürgermeister Lars Winter bisher in Plön in Sachen Prinzeninsel verhandelte.

Kritik an den Verhandlungen

Dr. Detlef Erdtmann hat bereits in der jüngsten Ratsversammlung seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Verhandlungen über die Zukunft der Prinzeninsel allein von der Stadtverwaltung und Bürgermeister Lars Winter geführt werden. Das sei keine normale Verwaltungstätigkeit, auf die sich der Bürgermeister berufen könne und für die er allein ohne Beteiligung der Ratsversammlung zuständig sei.

Formal sieht Erdtmann den Bürgermeister sogar im Recht. Doch: „Die Bedeutung der Angelegenheit verlangt jedoch eine Korrektor“, so der FWG-Mann – notfalls auch durch eine Änderung der städtischen Hauptsatzung. Dr. Erdtmann erinnert auch daran, dass es einen 1966 geschlossenen und bis 1987 gültigen Leihvertrag mit dem Haus Hohenzollern und der Stadt Plön gab. Seither bestehe kein Vertragsverhältnis. Erdtmann hat nach eigenen Worten mehrfach die Vorlage eines Grundbuchauszuges durch die Stadt Plön gefordert – bisher ohne Erfolg.

Mehr Diskussion gefordert

Damit die Prinzeninsel auch weiterhin für Touristen geöffnet bleibe und eine gute Zukunft habe, fordert Erdtmann eine Diskussion über den Vertrag mit der Monbijou GmbH & Co.KG in den städtischen politischen Gremien. Im übrigen liege die baurechtliche Planungshoheit allein bei der Stadt Plön. Dabei fordert Erdtmann eine Abwägung zwischen privaten wirtschaftlichen Interessen und den Interesse der Öffentlichkeit. „Diese Entscheidung darf nicht allein die Verwaltung treffen“, so Erdtmann.

Bürgermeister Lars Winter erinnert an eine Runde mit den Fraktionsvorsitzende in der Ratsversammlung in der die in der Vergangenheit geschlossenen Verträge aufgearbeitet worden seien und die weitere Entwicklung besprochen. In einer weiteren Runde sei auch der Vertragsentwurf mit „Monbijou“ vorgestellt worden. Die Erbauseinandersetzung des Hauses Hohenzollern habe zehn Jahre Zeit in Anspruch genommen. „In dieser Zeit hat es auch keinen Kontakt zur Verwaltung geben“, sagte Lars Winter. Die Zeit habe gezeigt, dass der Vertrag auch über das Ende seiner Laufzeit hinaus funktionierte. Ein Mitsprache- und Beschlussfassungsrecht des Rates sieht Lars Winter nach der gelten Hauptsatzung der Stadt Plön nicht. Und die vorlage eines Grundbuchauszuges hält er auch nicht für erforderlich. „Wir bekommen ja im Datenaustausch zu unserem GIS auch die Daten der Eigentümer mitgeteilt. Und da steht der Eigentümer drin. Deshalb gebe ich nicht noch zusätzlich Geld aus um das mit einem Grundbuchauszug zu beweisen.