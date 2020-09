Malente : Weltklassik zurück auf der Bühne: Pianist Artem Yasynskyy spielt im Kursaal

Ende der Corona-bedingten Pause: Der Pianist Artem Yasynskyy spielt im Malenter Kursaal sein Bach gewidmetes Programm.

23. September 2020, 08:51 Uhr

Malente | Sechs Monate dauerte die Corona-bedingte Pause der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Malente. Am Sonntag, 27. September, wird der Pianist Artem Yasynskyy den Faden mit Werken von Bach, Chellerie, Carl Philipp Emanuel Bach und Ludwig van Beethoven wieder aufnehmen. Sein Konzert auf Einladung der „Freunde des Kurparks“ beginnt um 17 Uhr im Malenter Kursaal.

Ein Abend mit Musik von Bach bis Beethoven

Der junge, in Bremen lebende Pianist sei bekannt für seine phänomenale Technik, aber auch hoch gelobt für sein poetisches Feingefühl, mit dem er dem Klavier die herrlichsten Klangfarben entlockt, heißt es in einer Ankündigung der Kurparkfreunde. Mit seinem Programm „Ein ganzes, schönes Universum: Bach ist Anfang und Ende aller Musik – und am Ende die schönste Sonate von Beethoven...!“ setze er dem Altmeister des Barocks, Johann Sebastian Bach, ein musikalisches Denkmal und lasse einmal mehr erkennen, welch unglaubliche Faszination Bach und seine Werke auch auf spätere Generationen ausgeübt hätten. Zum fulminanten Abschluss präsentiere der Ukrainer noch die letzte Klaviersonate des diesjährigen „Geburtstagskindes“ Beethoven.

Artem Yasynskyy wurde in eine Musikerfamilie in Donezk geboren. Seit 2010 lebt er in Bremen und absolvierte an der dortigen Hochschule für Künste sein Konzertexamen bei Prof. Patrick O'Byrne. Seit 2015 lehrt er im Hauptfach Klavier an derselben Hochschule. Konzertauftritte führten ihn durch Europa, nach Südkorea, Japan, Kanada, Australien, Ukraine, in die USA.

Anmeldung wegen begrenzter Platzzahl empfohlen

Wegen des Corona-bedingt knappen Platzangebots empfehlen die Veranstalter, frühzeitig Karten zu buchen. Der Eintritt kostet 25 Euro (ermäßigt 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren frei). Reservierungen sind möglich unter Tel. 0211/9365090 oder per Mail an info@weltklassik.de. Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr.