Sütel : Weiterer geretteter Badegast verstorben

Die Zahl der Badetoten an der Lübecker Bucht erhöht sich auf vier.

von Alexander Steenbeck

02. August 2019, 13:00 Uhr

Sütel | Zu den bereits gemeldeten tödlichen Unfällen an Ostholsteinischen Stränden vom Wochenende muss ein weiteres Opfer hinzugefügt werden: Am Samstagnachmittag (27. Juli) wurde eine 53-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg leblos aus dem Wasser gezogen. Sie ist am Donnerstag im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei mitteilte. Ihr Ehemann, der am 27. Juli noch aus eigener Kraft aus dem Wasser gekommen und dann am Strand zusammengebrochen war, war bereits am 30. Juli in einem Lübecker Krankenhaus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Badetoten aufgrund der großen Unterströmungen in der Lübecker Bucht auf vier.