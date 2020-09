Corona in Ostholstein : Weiterer Covid-19-Nachweis am Förderzentrum in Oldenburg

Neben einer Schülerin ist auch bei einem Erwachsenen auf der Kohorte eine Infektion nachgewiesen.

19. September 2020, 11:17 Uhr

Oldenburg | Nach einer positiv getesteten Schülerin am Förderzentrum Kastanienhof in Oldenburg (Kreis Ostholstein) ist auch ein Erwachsener aus der betroffenen Werkstufe positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Wie alle Schüler der Werkstufe, die nach dem sogenannten Kohortenprinzip mit anderen Schulgruppen keinen Kontakt hatte, befand sich diese Person bereits seit Montag in Quarantäne (wir berichteten).

Außerdem soll es nach bislang offiziell nicht bestätigten Hinweisen zwei Fälle an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Lensahn gegeben haben. Damit wären binnen einer Woche neun Corona-Fälle an Schulen im Kreis Ostholstein nachgewiesen worden. In der Folge sind mehrere hundert Schüler in Quarantäne.