Corona aktuell : Weiter sinkende Inzidenzen in Ostholstein und im Kreis Plön, aber auch ein weiterer Todesfall

Beide Kreise liegen mit ihren Infektionsraten unter dem Landesdurchschnitt, der mit 21,8 schon der niedrigste im Lande ist.

Eutin/Plön | Fast immer paaren sich Licht und Schatten bei den neusten Corona-Zahlen. So meldete der Kreis Plön am Donnerstagmittag keine bekannt gewordene Neuinfektion in den 24 Stunden vorher, aber einen weiteren Toten: „Bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass es im Kreis Plön einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gegeben hat. Bei dem Vers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.