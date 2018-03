Weißer Ring in der Offensive

Team der Außenstelle Ostholstein nimmt Stellung zum Fall Detlef H. und die Auswirkungen

von Alexander Steenbeck

23. März 2018, 11:26 Uhr

Hohe Wellen schlägt zurzeit der Fall von Detlef H., dem 73 Jahre alten ehemaligen Außenstellenleiter des Weißen Rings in Lübeck. Gegen den pensionierten Polizeibeamten haben inzwischen

18 Frauen und der Bundesverband Strafanzeige gestellt. Ihm wird vorgeworfen, hilfesuchende Frauen in Beratungsgesprächen sexuell belästigt und sich vor ihnen entblößt zu haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Das Team der Außenstelle Ostholstein des Weißen Rings ging gestern in die Offensive. „Wir sind erschüttert über das, was die Öffentlichkeit und wir seit einigen Tagen erfahren“, sagte Holger Dabelstein, Leiter der Außenstelle. Ihre Gedanken seien „zu aller erst bei den Opfern, die bedauerlicherweise ein zweites Mal Opfer wurden“, so Dabelstein.

Das Team treibt aber auch die allgemeine Sorge um, ob die Opferhilfeorganisation es schafft, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurück zu gewinnen. „Wir als Mitarbeiter der Außenstelle Ostholstein haben uns einmal entschieden, Menschen, die Opfer von Kriminalität wurden, zu helfen. Das wollen wir auch weiterhin tun und ganz bewusst unsere ,Fahne Weißer Ring‘ hochhalten“, sagte Dabelstein.

Die Mehrheit derer, die sich an das neunköpfige Team in Ostholstein wenden, sind Frauen. 71 Prozent (absolut 67) weibliche Hilfesuchende verzeichnete der Weiße Ring im vergangenen Jahr.

Seit den ersten Berichten habe das Team keine Rückgänge bei den Hilfeersuchen verzeichnet. „Das werten wir als gutes Zeichen für unsere Opferarbeit“, sagte Dabelstein. Die kürzlich vorgestellte Opferstatistik 2017 des Weißen Rings weist in Ostholstein eine Steigerung der Fallzahlen aus: 94 Opferfälle im vergangenen Jahr stehen 80 Fällen in 2016 und 67 im Jahr 2015 gegenüber. Insgesamt leistete der Weiße Ring im vergangenen Jahr in Ostholstein 2164 Stunden Arbeit – 26 Stunden weniger als in 2016.

Insoweit wünsche sich das Helferteam, „dass es für die Opferhilfe in Ostholstein auf einem guten Weg weitergeht“. Und „Zuversicht stellte sich bei uns ein, als unter der Woche der Anruf einer Eutiner Seniorin einging, neues Mitglied beim Weißen Ring werden zu wollen“, sagte Dabelstein. Die bundesweit größte Opferschutzorganisation hat ca. 50 000 Mitglieder – in Ostholstein 238 Mitglieder.

Im Lübecker Fall hat der Weiße Ring gestern angekündigt, die Anwaltskosten für die 18 Frauen zu übernehmen, die der frühere Leiter der Außenstelle Lübeck der Hilfsorganisation sexuell belästigt haben soll. „Wir wollen umfassend helfen“, sagte die Bundesvorsitzende Roswitha Müller-Piepenkötter. Damit geht die Organisation über die Hilfe hinaus, die Kriminalitätsopfer normalerweise erhalten, hieß es. Sonst bietet der Weiße Ring Betroffenen demnach begrenzte finanzielle Unterstützung an, etwa die Erstberatung durch einen Anwalt und Therapeuten, Rechtshilfe im Strafprozess oder Umzugshilfe.