Weinfest zu Gunsten für die Karnevals-Garde

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Das von Bürgervorsteher Dirk Krüger und Bürgermeister Lars Winter am Freitag eröffnete Weinfest der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Plön war trotz durchwachsenen Wetters ein schöner Erfolg. Winzer aus der Pfalz und von der Mosel präsentierten ihr Weine. Und so schüttete Petrus auch einige Tropfen Wasser in den Rebensaft. Der Erlös der Veranstaltung, so Präisdent Günther Kempa, fließt in die Kasse der Tanzgarden des Vereins, die unter der Leitung von Gabi Sajak-Okel ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellten (Foto). Elferratspräsident Werner Kelbing moderierte die Veranstaltung. Mit dabei auch der Shanty-Chor „Windjammer“ und der Sänger und Imitator Jürgen Möller.

von Michael Kuhr

erstellt am 22.Jul.2017 | 17:29 Uhr