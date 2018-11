EUTIN : Weihnachtsstimmung im Schloss

Die Aktion „Lebendiger Advent“ startet mit neuer Führung, dazu gibt es Konzerte, einen Basar und einen Filmabend.

von Alexander Steenbeck

28. November 2018, 11:45 Uhr

Es wird weihnachtlich im Schloss Eutin. „Die Adventszeit ist eine der schönsten Zeiten im Jahr“, sagt Schlosschefin Brigitta Herrmann. Auch das Eutiner Wahrzeichen zeigt sich festlich geschmückt – und gut vorbereitet auf die Vorweihnachtszeit. Vom 1. bis 21. Dezember gibt es im Rahmen der Aktion „Lebendiger Advent“ eine Reihe von Klassikern, aber auch viel Neues zu erleben.

Los geht es mit einer Premiere – am Samstag und Sonntag, (1. und 2. Dezember) jeweils um 15 Uhr nimmt Museumsführerin Monika Seeger-Schreiber Familien mit auf einen Streifzug durch die Säle und Gemächer. Und das stzilecht in einem extra angefertigten Kostüm. Die Märchenführung führt die Teilnehmer in die Zeit, als Dornröschen 100 Jahre schlief. Vom Brunnen mit dem Frosch, der der Königin die Geburt einer Königstochter prophezeit, über die Küche, in der der Küchenjunge vom Essen nascht bis hin zum geheimnisvollen Turmzimmer mit dem Spinnrad – „im Schloss wird die Geschichte von Dornröschen lebendig; das wird ein Spaß“, sagt Ulrike Unger vom Schloss-Team.

Musikalisch geht es am 6. Dezember weiter – Studenten der Musikhochschule Lübeck spielen bei „Posaune! Klasse!“ Märchen- und Weihnachts-Musik. Der Advent steht ebenfalls am folgenden Wochenende (8. und 9. Dezember) im Fokus: Zum 20. Mal lädt der Kiwanis-Club Eutin zu „Weihnachten im Schloss“ ein. Der Eintritt zum Adventsmarkt ist wie in den Vorjahren frei.

Schon lange sei es der Wunsch gewesen, einen Filmabend zu veranstalten, gestand Herrmann. Am 13. Dezember geht dieser um 17.30 Uhr mit dem Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in Erfüllung. Dazu gibt es Punsch und Gebäck.

Den Abschluss der Aktion „Lebendiger Advent“ bildet ein Konzert des Minnesängers Holger Schäfer am 21. Dezember. Bei Harfenklängen möchte er auf die Weihnachtszeit einstimmen, so Unger. Und mitsingen sei ausdrücklich erlaubt.

Weihnachtlich geht es auch in der „Schlossküche“ zu: Tanja Hedegger emphielt Gästen unter anderem Gans und Ente. Und auch Petra Döhring vom Schloss-Shop hat sich intensiv mit Adventlichem auseinandergesetzt – „Bei mir gilt generell: Hauptsache schlossig“, so Döhring, die für die Weihnachtszeit extra ein „Winterzimmer“ mit Accessoires zusammengestellt hat.