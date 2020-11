Corona-Lockdown : Weihnachtsgeschäft: Eutins Gastronomie und Einzelhandel gebeutelt

Lockdown bis Januar vermiest das Weihnachtsgeschäft. Gans oder das Weihnachtsmenü gibts zum Abholen bei den Betrieben.

Avatar_shz von Constanze Emde

26. November 2020, 18:11 Uhr

Eutin | So eine Vorweihnachtszeit gab es wohl noch nie. Nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern am Mittwochabend haben sich Eutins Geschäftsleute und Gastronomen von einem Weihnachtsgeschäft, wie es sonst üblich war, verabschiedet – und einen Plan B geschmiedet.

Einzelhändler appellieren: „Kauft lokal, kauft bei uns“

Kein Weihnachtsmarkt, kein Einkaufsbummel mit gemütlichem Punsch oder einer herzhaften Einkehr zum Verschnaufen. In diesem Jahr ist vieles anders. „Wir können nur an unsere Kunden aus Eutin und der Region appellieren, lokal zu kaufen und trotzdem zu Besuch in unsere schöne Stadt zu kommen“, sagen Regine Mix und Tim-Philipp Dreyer, beides Inhaber von Modegeschäften in der Königstraße. „Wir haben auf und freuen uns auf die Kunden.“ Der Frequenzrückgang aufgrund der geschlossenen Gastronomie und auch sämtlicher kultureller Angebote sei deutlich zu spüren. „Es ist wirklich spürbar weniger los in den Straßen“, sagt Regine Mix. Sie sei immer noch dankbar für das Sommer-Geschäft, dass auch dank der Touristen vom Strand gut gelaufen sei, sie wisse aber auch von Kollegen, denen es deutlich schlechter gehe.

Ohne staatliche Hilfe und Ersparnissen gehe es für einige um die Existenz

Christian Aldrup vom gleichnamigen Schuhgeschäft in der Peterstraße bestätigt das: „Ohne Eisbahn, Punsch oder der Möglichkeit zwischendrin nochmal einen Kaffee zu trinken beim Bummel, ist die Unbeschwertheit weg, die sonst ja beim gemütlichen Geschenkekauf da ist und sein soll.“ Wer kein Erspartes habe, kämpfe um die Existenz, denn anders als in der Gastronomie werde der Einzelhandel nicht unterstützt. Wie Dreyer und Mix, wünsche er sich von der Politik, über Hilfen für den Einzelhandel nachzudenken. „Wo jetzt eine Lücke, wegen einer Geschäftsaufgabe entsteht, wird so schnell auch keiner nachkommen“, fürchtet Dreyer. Regine Mix lobt die Aktionen der Eutin GmbH, die versuche, was möglich ist, um die Samstage zu beleben – ob mit Stelzenläufern oder geplanten Gutschein- und Nikolaus-Aktionen.

Gastronomen bieten Festessen als Außer-Haus-Service auch an Weihnachten

Und wie reagieren die Gastronomen? Alle Eutiner Betriebe, auch die, die noch keinen Außer-Haus-Service im November-Lockdown angeboten haben, entwickeln genau das jetzt. Beispielsweise die neue „Stumpfe Ecke“ von Markt-17-Inhaber und Betreiber Achim Lembke. „Wir werden kleine Angebote zum Mitnehmen machen und Anfang Dezember eröffnen.“ Sobald Details bekannt sind, das Datum feststeht, werden wir hier berichten.

Brauhaus und Stumpfe Ecke bieten ab Dezember auch Essen „to go“

Marcus Gutzeit vom Brauhaus hatte bislang im November keinen Außer-Haus-Verkauf, ändert das aber an den Adventswochenenden und um die Weihnachtsfeiertage. „Wir hatten auf den Tagestourismus gehofft, doch daraus wird nun nichts, wenn auch die Hotels zu bleiben“, so Gutzeit. Er bereite gerade mit seinem Team ein weihnachtlich geschmücktes Pagodenzelt vorm Brauhaus vor, in dem er Punsch und Speisenverkauf anbiete. Die Krux: Man darf sie laut Auflagen nicht vor Ort verzehren. Bestellen können Hungrige telefonisch oder per E-Mail freitags ab 16, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr.

Schlossküche portioniert Weihnachtsgans und Menü für zuhause

Schlossküchen-Chef Alexander Hedegger bot während des gesamten Lockdowns an allen Tagen außer montags Mittagstisch und Menüs zum Abholen an. „An den Adventstagen wollen wir Wildbratwurst im Hof grillen und frische Waffeln sowie Punsch anbieten – leider nicht zum Vor-Ort-Verzehr“, sagt Hedegger. Auf die Weihnachtsgans oder -ente müsse dennoch keiner verzichten. „Ich portioniere ab zwei Personen oder deutlich mehr alles fertig, so dass die Gäste zuhause keine Arbeit mehr haben und mit wenigen Handgriffen ein schönes Festessen“, sagt Hedegger. Auch eine kleine Menükarte wird er spätestens nächste Woche online veröffentlichen. Bestellungen für Gans oder Ente benötige er bis spätestens 18. Dezember. Fernab von Weihnachten können Essensbestellungen ab 10.30 Uhr täglich abgegeben und bis 14.30 Uhr nach Absprache geholt werden. „Wir werden feste Abholzeiten an Heiligabend bis zum zweiten Feiertag machen, auch das geben wir noch bekannt und wir bieten weiterhin Gutscheine als Geschenkidee an.“ Auch dies sei eine Idee, Gastronomen und Handel in Eutin in dieser Zeit zu unterstützen.

Die italienischen, chinesischen und griechischen Restaurants Eutins haben – zu unterschiedlichen Zeiten – ebenfalls das Außer-Haus-Angebot. Details dazu stehen auf den jeweiligen Internetseiten. Wer eine aktuelle Übersicht sucht, ist auf der eigens von der Eutin GmbH eingerichteten Seite www.eutinhilft.de richtig, dort sind Telefonnummern und Öffnungszeiten gelistet.