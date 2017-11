vergrößern 1 von 3 1 von 3





Das Malenter Weihnachtsdorf feiert Jubiläum: Zur zehnten Auflage der Veranstaltung im Kurpark seien mehr als 50 Aussteller und regionale Gastronomiebetriebe engagiert worden, berichtete die Vorsitzende der „Freunde des Kurparks“, Julia Freese. Der Verein veranstaltet das Fest seit 2009, nachdem er sich mit der „Bürger-Vereinigung Malente“ zusammengeschlossen hatte. Dieser hatte das Projekt „Weihnachtsdorf“ 2008 erstmals auf die Beine gestellt.

„Das Konzept ist seit einem Jahrzehnt überaus erfolgreich“, erklärten Gert Girschkowski, der mit seiner Frau Bettina das Weihnachtsdorf seit vielen Jahren im Auftrag der Kurparkfreunde organisiert. Der Zuspruch für das Malenter Weihnachtsdorf sei über die Jahre gestiegen, die Aussteller seien hochzufrieden und die Gäste im Kurpark schätzten und liebten die einmalige Atmosphäre in der illuminierten Parkanlage.

Aus Anlass des Jubiläums wird es eine Neuerung geben. Das Oberdorf vor der Liegehalle wird neu gestaltet. „Statt der zehn Holzhütten wird ein großes Festzelt aufgebaut, denn ein Jubiläum muss gefeiert werden“, erklärte Girschkowski. Hier spiele die Musik, das Unterhaltungsprogramm für die beiden Tage finde im Festzelt statt, dem zentralen Ort der Begegnung für Essen und Getränke, für Klönschnack und Plaudereien. Die bisherigen Hüttenbetreiber zögen in die Liegehalle und böten dort an Marktständen ihre Waren an.

Erneut werden sich Malenter Vereine an den Kaminhäuschen, im sogenannten Unterdorf, am Adventsmarkt beteiligen. Der TSV Malente, die Handballer, das Christliche Jugenddorf Malente (die Produktionsschule) präsentieren sich mit Aktionen für jedermann und einem umfangreichen Angebot, darunter Kinderschminken und Märchenerzählungen.

Das CJD Malente gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des Malenter Weihnachtsdorfes. Ihre Hilfeleistungen beim Auf- und Abbau des Weihnachtsdorfes sind unschätzbar und der Verein „Freunde des Kurparks“ ist überaus dankbar für diese Unterstützung. Ohne dieses Engagement der Malenter Produktionsschule würden wir in diesem Jahr nicht das 10. Weihnachtsdorf im Kurpark feiern können.

Die Produktionsschule, die das Weihnachtsdorf seit Jahren unterstützt, hat sich zum Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen: Arne Niels als Werkstatt-Pädagoge und die Jugendlichen präsentieren eine Top-Holzhütte, die sie gemeinsam entworfen, berechnet, entwickelt und gebaut haben. Hier werden Stockbrot, Fliederbeer-Punsch und Suppe angeboten. An beiden Adventstagen werden in den vier Kaminhäuschen kleine Feuer entfacht. Kinder können sich hier schminken lassen oder Geschichten einer Märchenfee in einem Zelt lauschen.

Das Unterhaltungsprogramm ist wesentlich umfangreicher als in den vergangenen Jahren: Drehorgel, Jazz, Posaunenchor Lebrade und die Drumline-Gruppe des Malenter Spielmannszugs sorgen für Stimmung und vorweihnachtliche Klänge nicht nur im „Oberdorf“.

Wie in den vergangenen Jahren koste das Weihnachtsdorf keinen Eintritt, betont Girschkowski. Dank der Gemeinde, der Kreativität des Vereins „Freunde des Kurparks“, treuer Sponsoren, vielen ehrenamtlichen Helfern im Hintergrund und der Produktionsschule habe sich das Weihnachtsdorf im Kurpark einen festen Platz in der Region unter den zahlreichen Veranstaltungen gesichert.