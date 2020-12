Malente : Weihnachtsbaumverkauf bei Buchwald auch am Sonntag

Der Run auf die Tannenbäume sei größer als in den Vorjahren. Noch gibt es aber genug im Pflanzencenter.

Avatar_shz von shz.de

04. Dezember 2020, 09:05 Uhr

Krummsee | In den Pflanzencentern Buchwald in Krummsee und Stockelsdorf läuft der Weihnachtsbaum-Verkauf auf Hochtouren. Seit dem 1. Advent ist die Nachfrage nach den beliebten Nordmann-Tannen groß. Das Besondere: Alle Bäume, die ausschließlich aus Schleswig-Holstein stammen, gibt es in der Größe zwischen 1,50 Meter und 2,50 Meter zum Einheitspreis von 19,99 Euro.

Deutlich früher als sonst kaufen die Menschen den Baum

„In diesem Jahr ging der Verkauf besonders früh los. Die Nachfrage ist offensichtlich größer als sonst, weil aufgrund der Pandemie wohl fast alle zuhause bleiben“, schätzt Christina Buchwald. Dr. Hans Herrmann Buchwald geht sogar noch einen Schritt weiter. „Ich glaube, die Bäume werden noch knapp, weil der Weihnachtstourismus entfällt und viele Menschen sowohl für draußen, als auch für drinnen jeweils einen Baum leisten. Der Trend geht zum Zweitbaum.“

Draußen bleiben Bäume besonders lang frisch

Die Nordmann-Tanne, die aus dem Kaukasus stammt, ist besonders widerstandsfähig und ist Trockenheit gewohnt. Daher halten Bäume, die draußen bleiben, bis März ihre Frische. Für alle, die ganz sicher gehen wollen, bieten die Pflanzencenter auch Bäume, die im Topf gewachsen sind. Als Pflegetipp gibt Dr. Buchwald mit auf den Weg: Die Bäume möglichst spät in die Wohnung holen, kein Wasser geben und Haustiere sollten tunlichst nicht markieren. Sonst droht ein dauerhafter unangenehmer Geruch.“

Passend zum Baum gibt es auch zahlreiche Dekorationsmaterialien

Neben der reichen Auswahl an Nordmann-Tannen halten die Pflanzencenter auch ein breites Sortiment an Baumschmuck, Lichterketten, Weihnachtssternen und Dekorationsmaterial an. „Alle Artikel werden in diesem Jahr besonders nachgefragt. Dieses Weihnachten ist ja ganz anders als sonst, da wollen es die Menschen wohl besonders festlich und gemütlich haben“, erzählt Christina Buchwald.