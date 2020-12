Gottesdienste in Eutin : Weihnachten in der Kirche – das ist in diesem Jahr anders

Die Teilnehmerzahl der Gottesdienste muss coronabedingt begrenzt werden – aber dafür gibt es mehr Veranstaltungen, außerdem ziehen Pastoren über die Dörfer.

06. Dezember 2020, 16:05 Uhr

Eutin | Im Sinne der Kirche ist es nicht, den Zugang zu den Gotteshäusern gerade an Weihnachten zu begrenzen , aber die mit „Corona“ verbundenen Auflagen zwingen auch die Akteure der Eutiner Sankt-Michaelis-Kirche dazu, sich auf ein anderes Weihnachtensfest einzustellen. „Es ist für alle ein schwieriges Jahr gewesen“, sagt Pastor Philipp Bonse, ob durch den Tod eines geliebten Menschen, den Verlust der Arbeit , durch Existenzsbedrohung oder die verstärkte Einsamkeit, die Alleinlebende noch stärker als sonst gefühlt haben.

Das Weihnachtsfest als unauslöschliches Zeichen der Hoffnung

„Aber Weihnachten und das Fest der Geburt Jesu findet statt. Daran kann auch kein Virus etwas ändern und das ist ein unauslöschliches Zeichen der Hoffnung gerade im Angesicht der erlebten Situationen“, ergänzt Pastor Stefan Grützmacher.

2019 passten 500 Christen auf einmal in die Kirche, 2020 dürfen es gerade einmal 80 bis 100 sein

Gemeinsam mit ihren Kollegen hat Pastorin Maren Löffelmacher an den umsetzbaren Alternativen gearbeitet, die in diesem Jahr den Gottesdienst an Heiligabend sowohl für die Kleinsten, die Familien und auch die Älteren möglich machen. „Es widerstrebt uns eigentlich, aber es wird an Heiligabend nicht anders möglich sein, als sich zum Gottesdienst im Vorfeld unter www.kirche-eutin.de anzumelden. Das erspart den Menschen bei den Corona-Auflagen den Frust, extra den Weg anzutreten und dann vielleicht nicht mehr hineinzukommen, denn wir sind aktuell leider auf 100 Teilnehmer begrenzt“, erklärt Löffelmacher.

Fast alle Gottesdienste auf 30 Minuten beschränkt und im Freien geplant

Die Gottesdienste sind (Details im Infokasten) jeweils eine halbe Stunde lang und derzeit auf dem Marktplatz geplant – außer um 14 Uhr für die Kleinsten sowie die Christmette um 23 Uhr, diese finden bislang in der Kirche statt. Ältere mögen sich gern eine Sitzgelegenheit mitbringen, so Löffelmacher. Auch gehe sie derzeit davon aus, das für alle eine Maskenpflicht, wie derzeit auch, auf dem Marktplatz gelten werde. „Die Landeskirche ist derzeit noch in Gesprächen mit der Landesregierung und wir hoffen, dass wir auch in Absprache mit dem hiesigen Gesundheitsamt 150 Personen pro Gottesdienst genehmigt bekommen“, so Löffelmacher. Das stehe leider noch aus. Wer teilnehmen will, müsse sich anmelden.

Anmelden ab 10. Dezember für Gottesdienste an Heiligabend

Das funktioniere für alle Gottesdienste in Eutin und Fissau an Heiligabend ab 10.Dezember auf der Homepage der Kirche. „Wir haben das ganz einfach gestaltet, wer aber kein Internet hat, möge sich bitte von der Familie helfen lassen“, so Löffelmacher. Ein echtes Krippenspiel könne es unter den aktuellen Bedingungen nicht geben, „aber wir haben uns mit den Konfirmanden was Tolles einfallen lassen, sodass die Menschen nicht darauf verzichten müssen“, sagt Bonse.

Am zweiten Weihnachtstag ziehen die Pastoren mit der Weihnachtsbotschaft über die Dörfer

Damit möglichst viele Menschen an Gottesdiensten rund um Weihnachten teilnehmen können, obwohl die Anzahl der Plätze beschränkt ist, haben sich die Pastoren etwas einfallen lassen: „Neben dem Gottesdienst in der Michaeliskirche am ersten Weihnachtsfeiertag werden wir am zweiten Weihnachtstag erstmals über die Dörfer ziehen und die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen bringen.“ Darauf freuten sie sich, trotz großem organisatorischen Aufwand. Die genauen Haltepunkte in den Dörfern werden noch beraten und bekannt gegeben.