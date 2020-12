Weisheiten aus der Vergangenheit : Weihnachten im 19. Jahrhundert

Schriftsteller Julius Stinde aus Lensahn schildert lange Winterabende.

24. Dezember 2020, 11:00 Uhr

Lensahn | Früher war „mehr Lametta“, diesen Ausspruch legt Loriot in einem Sketch Opa Hoppenstedt in den Mund. Aber früher war wohl auch mehr Petroleum, zumindest in der Zeit bevor jeder Haushalt über elektrisches Licht verfügte. Doch Spaß beiseite.

Der Lensahner Schriftsteller Julius Stinde (1841–1905) schreibt im Jahr 1884 im Roman „Frau Wilhelmine Buchholz“: „Der genaueste Zeitmesser für den Winter ist das Petroleum, je mehr man davon gebraucht, um so länger sind die Abende und um so schwieriger ist es, sie so zu verkürzen, daß jeder sie genußreich findet.“

Ist man den ganzen lieben Tag zusammen, gestern ebenso und vorgestern und morgen und übermorgen auch, was soll man sich da schließlich viel Neues erzählen… Julius Stinde

Ein langer Winterabend war damals – aber durchaus auch heute – in der Familie wahrlich nicht leicht zu gestalten. „Ist man den ganzen lieben Tag zusammen, gestern ebenso und vorgestern und morgen und übermorgen auch, was soll man sich da schließlich viel Neues erzählen…“, gibt Wilhelmine Buchholz zu bedenken. Solche und andere Weisheiten teilt die Romanfigur, die als wohlhabende Kaufmannsfrau in Berlin lebt, ihren Lesern in Hülle und Fülle mit.

Mit Wilhelmine Buchholz gelang dem Lensahner ein Glücksgriff, so dass er weitere Bücher wie „Die Familie Buchholz“, „Der Familie Buchholz zweiter Teil“ oder „Buchholzens in Italien“ folgen ließ.

Lensahner wurde als waschechter Berliner angesehen

Mit Berlin als Schauplatz und der Schilderung des Lebens einer typischen Berliner Familie hatte Stinde das Interesse der Leser gewonnen. Das gelang ihm so gut, dass er letztendlich selbst als waschechter Berliner angesehen wurde. Allerdings lebte er ohnehin schon seit 1876 in der Stadt. Wer mag damals gewusst haben, dass er 1841 in Kirchnüchel geboren wurde und in Lensahn aufgewachsen war? Hier hatte Stindes Vater 1844 die Pfarrstelle erhalten.

Natürlich lässt der Schriftsteller die Familie Buchholz auch den großstädtischen Weihnachtsmarkt besuchen. Denn kommt die Weihnachtszeit, dann halten den Menschen keine vier Pferde, „dann zieht es ihn mit unerklärlicher Gewalt nach dem Weihnachtsmarkt“.

Erinnerung an gute, alte Zeit

Und schon am Ende des 19. Jahrhunderts schreibt Stinde von der guten alten Zeit, die es zuvor gab, denn mittlerweile sei „das ganze Berlin mit seinen stundenlangen gasstrahlenden Straßen ein einziger, ungeheurer Basar“.

Doch nicht nur Gaslaternen oder häusliches Petroleumlicht führen den heutigen Leser der Bücher in ein mittlerweile fremdes Jahrhundert. Im Haushalt der Buchholzens ist auch eine Stütze tätig. So nannte man junge Mädchen, die in einer zumeist bürgerlichen Familie der Hausfrau zur Hand gingen.

Stindes Halbschwester schriéb ein Lehrbuch

Stindes Halbschwester Conradine (1856-1925) hat unabhängig und unbeeinflusst von den Buchholz-Romanen das Lehrbuch „Die Stütze der Hausfrau“ im Jahr 1900 veröffentlicht. Das Buch wendet sich an all die Mädchen, die als Helferinnen der Hauswirtschaft in Familien arbeiten, oft aber mangels ausreichender Kenntnisse scheitern.

Die dargestellten Themen reichen von Verhaltensregeln für die Mädchen über die Krankenpflege, Kinderbeaufsichtigung bis hin zu Handarbeiten und Kochtipps. Sogar einen Ratschlag für Weihnachtsgeschenke hält Conradine Stinde bereit. Denn: „Weihnachten gibt es so viele Freude und Geschenke (für die jeweilige Familie) von allen Seiten, daß sich eine Aufmerksamkeit der Stütze leicht verlieren könnte.“ Die Lensahnerin empfiehlt daher nur „eine zarte Aufmerksamkeit“.

Die Stütze darf ihrer Prinzipalität keine teuren Weihnachtsgeschenke machen, an denen nur wenig eigene Arbeit ist… Conradine Stinde

Die Stütze möge der Familie, in der sie tätig ist, „abgeschnittene, selbst zur Blüte getriebene Zweige auf den Tisch stellen“. Flieder, Schlehen, Kirschen, Herlitzen, Jasmin, Schneeball und Korkorus seien hierfür besonders geeignet. „Die Stütze darf ihrer Prinzipalität keine teuren Weihnachtsgeschenke machen, an denen nur wenig eigene Arbeit ist…“

Conradine Stinde, geboren in Lensahn, lebte bis 1904 im Ort. Nach dem Tod ihrer Mutter zog sie zu Julius nach Berlin und führte ihm den Haushalt. Doch schon 1905 starb Julius bei einem Aufenthalt in Olsberg an der Ruhr. Beerdigt wurde er auf dem Lensahner Friedhof.

Beide fanden ihre letzte Ruhestätte in Lensahn

Nach dem so überraschenden Tod ihres Halbbruders lebte Conradine mit Adolf Nissen zusammen, der sich um Julius Stindes Nachlass kümmerte. Ihre letzte Ruhestätte fand auch sie in Lensahn.